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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋感嘆「跳水從喜歡變成任務」　她苦笑：每日只吃1餐也難瘦

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日迎來19歲生日，她也接受《人物》專訪，首度完整談及自身心態與身心狀態的變化，坦言跳水已從過去的熱愛轉為壓力來源，「跳水從以前的喜歡變成了現在的任務」，加上體重控制困難與外界輿論影響，一度陷入焦慮與自我懷疑。

據《人物》報導，全紅嬋回憶，7歲初學跳水時是因為新鮮與好奇而喜歡，但隨著日復一日的高強度訓練與動作重複，這份熱愛逐漸被壓力取代。她表示，外界對她「水花消失術」的高度期待，讓她在比賽與訓練中背負必須完美的心理負擔，甚至站上跳台時會出現恐懼感，難以維持過去的自信與穩定。

▲▼全紅嬋在巴黎奧運後想過退役。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋在巴黎奧運後想過退役。（圖／路透社）

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

她也直言，外界給予的「大賽型選手」或「大心臟」標籤並不真實，自己在訓練中仍會因動作不理想而反覆挫敗。即使已拿下奧運金牌，她對勝利仍抱持保留態度，認為「贏是因為幸運，輸是我不夠努力」，心理壓力並未因此減輕。她甚至坦言，比起站上頒獎台，與朋友聊天的時刻反而更讓她感到放鬆。

在體重與身體變化方面，全紅嬋坦言面臨極大困擾，「體重一直都減不下去，每天吃一頓餓得不行，喝口水都會變胖」，即便採取極端節食方式，體重仍難控制，也讓她直言「接受不了這麼胖的自己」。她透露，外界長期以「胖」等字眼評價她的身材，使她逐漸產生心理陰影，不僅害怕體重計與鏡頭，也開始刻意遮掩身形。

▲全紅嬋談到心路歷程忍不住落淚。（圖／翻攝自人物）

▲全紅嬋談到心路歷程忍不住落淚。（圖／翻攝自人物）

這種壓力進一步影響到訓練與心理狀態。她表示，身體發育與動作控制之間的落差，使她在訓練時出現不適應，甚至反覆做惡夢，「常夢見從跳台上摔下來」，醒來後仍難以擺脫焦慮情緒。

此外，網路輿論也對她造成連鎖影響。她提到，外界對她的攻擊不僅針對個人，也延伸至家人與朋友，「攻擊我還好，但不要罵我的家人朋友」，讓她不得不與身邊的人保持距離，避免連累他們。她也坦言，成名後逐漸與童年朋友疏遠，內心感到孤獨。

▲▼全紅嬋苦笑：每日只吃1餐也難瘦。（圖／翻攝自人物）

▲▼全紅嬋苦笑：每日只吃1餐也難瘦。（圖／翻攝自人物）

▲她坦言，跳水已從熱愛變成任務。（圖／翻攝自人物，上同）

面對外界關注，她選擇壓抑情緒，「只想把快樂給別人，不想分享自己的難處」，但也因此累積更深層的心理壓力。她透露，巴黎奧運後曾一度考慮退役，最終決定暫時離開賽場進行調整，並嘗試滑雪等運動，從速度中尋找「自由感」，重新梳理自己的狀態。

儘管面臨身心雙重挑戰，全紅嬋並未完全否定回歸可能，仍希望未來能繼續站上跳台，但前提是先調整好自己的心理與身體狀態。她也感慨表示，跳水對於外界來說，是一個具有高度觀賞性的運動賽事，人們總說她是水花消失術強者，但每位跳水選手都很會壓水花，大家也很努力創造屬於自己的水花消失術。

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