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24小時連環轟！以色列空襲伊朗多城　德黑蘭斷電、石化廠被炸

▲▼以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲ 以色列持續轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列30日深夜持續對伊朗發動大規模空襲，從首都德黑蘭到西北部大不里士，多座城市同步遭受猛烈轟炸。以軍聲稱鎖定軍事總部、警局等政府設施，但據報實際上有大量民宅區被波及，全國逾9.2萬人生活受到衝擊。

攻勢24小時不斷　多地接連被轟

《半島電視台》報導，以軍攻勢持續24小時不間斷，卡拉季（Karaj）、庫姆（Qom）、阿巴丹（Abadan） 、設拉子（Shiraz）等城市接連傳出爆炸聲響。德黑蘭周邊電力設施也被攻擊，導致大規模停電數小時，伊朗政府緊急搶修後宣布已恢復供電。

德黑蘭大停電　當局緊急搶修

伊朗副能源部長拉賈比（Mostafa Rajabi Mashhadi）接受國家廣播電視台（IRIB）訪問時表示，德黑蘭與厄爾布爾士省（Alborz Province）供電中斷情形「透過電網調度快速解決」，但未說明美以攻擊主要目標為何。

大不里士（Tabriz）一座石化廠也被轟炸，該市為伊朗西北部最重要經濟中心。空襲還造成伊朗逾600所學校、醫院及紅新月會建築受損。

黎巴嫩、加薩遭襲　3人喪生

與此同時，以色列軍方持續對黎巴嫩貝魯特南郊7個地區發布撤離警告，包括哈雷赫雷克（Haret Hreik）、戈貝里（Ghobeiry）等區域，並聲稱鎖定真主黨軍事據點。加薩走廊齊通區（Zeitoun）也傳出空襲，至少3名巴勒斯坦人喪生。

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