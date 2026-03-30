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挺台被北京制裁！　日議員古屋圭司笑：不愧是中國、10幾年沒去過

▲▼日華議員懇談會(日華懇)記者會 古屋圭司會長。（圖／記者黃國霖攝）

▲日華議員懇談會會長古屋圭司曾多次訪台。（圖／記者黃國霖攝）

記者王佩翊／編譯

中國外交部30日正式宣布，將針對現任日本超黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）會長、自民黨前選舉對策委員長古屋圭司實施一連串嚴厲制裁。中方稱古屋圭司頻繁訪問台灣、嚴重干涉內政，即日起將凍結其在中國境內的資產，並禁止其入境中國本土、香港及澳門。對此，古屋圭司則展現超高EQ，反酸「不愧是中國」。

根據中國外交部發布的聲明指控，古屋圭司「反覆訪問台灣，進行干涉內政的行為」，損害了中國的主權與領土完整。對此，中方決定自30日起正式實施制裁，凍結其在中國境內的動產、不動產等各項資產，並嚴格禁止其本人踏入中國領土，禁令範圍更擴及香港與澳門特別行政區。

面對北京的大動作，身為當事人的古屋圭司在受訪時直言，「我這幾十年來根本沒去過中國，而且我在中國境內也沒有任何個人資產，這項制裁對我來說，恐怕完全沒影響吧。」

古屋圭司隨後更進一步強調，作為與台灣擁有共同價值觀的議員聯盟，「彼此交流是理所當然的事」。他更針對制裁舉動反諷北京當局，「會做出這種制裁，真的不愧是中國！」

古屋圭司曾在2025年的黨總裁選舉中擔任高市早苗的推薦人代表，是高市的親信之一。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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