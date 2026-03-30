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智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃男原本陽光外向，卻疑似在當兵時遭受到霸凌，出現罕見「大腦萎縮」病況，退化至2歲，病發2年多，近日不幸離世。黃母說，也許是兒子不想再讓我辛苦，在弟弟生前，有跟他說，很感謝他來當自己的兒子，媽媽會好好照顧自己，希望他去一個沒有病痛的地方。

▲個性原本外向的黃男當兵時遭霸凌，竟然被診斷出大腦萎縮，智力退化到2歲，22日離世。（資料照／家屬提供）

兒子黃男原本很外向、愛打籃球，2023年8月入伍，在嘉義中坑營區新訓，一切都還很正常，直到9月、10月下部隊到谷關特戰，就慢慢變得不正常，但又不願跟媽媽透露真實情況，只曾說「被同儕打手背」，但黃男狀況仍越來越差。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲黃男在當兵時遇到霸凌事件，又突然智力退化，讓家屬認為有關聯性。（圖／家屬提供）

經憲兵隊介入調查，軍方才說，黃男曾經在軍車上失禁過2次，甚至有同袍稱黃男被迫一口氣抽4、5根菸、潑水、被迫儲值金錢等情況，軍方稱雖然「有耳聞」，但是卻草草了事。

黃母說，兒子沒有精神方面疾病，卻在「最敏感」的當兵階段發病，加上兒子曾透露被打頭、霸凌，合理懷疑有關聯。但當時軍方回應，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷，主動函送偵辦，台中地檢署偵結不起訴處分。

▲▼陽光男當兵被霸凌「智力退化2歲」亡　母悲告別：謝謝來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

▲▼黃男告別式今日在台中殯儀館舉行，許多黃男同學到場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼陽光男當兵被霸凌「智力退化2歲」亡　母悲告別：謝謝來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

黃男22日仍因為退化關係，不幸身亡，家屬今日在台中殯儀館舉行告別式，許多黃男的國中、高中同學都到場，眾人都不敢相信，年僅24歲的黃男，原本活潑外向，為何驟然離世。

黃母說，兒子的病程很快，發生事情到現在2年半，就是一直退化，讓你措手不及，本來前一天還好好的，突然睡一覺起來，又倒下去，連醫生也說沒有看過退化速度這麼快的。

黃母哽咽地說：「可能這個孩子，不想再讓我這麼辛苦，我也不想讓他繼續這樣　瘦到已經皮包骨了，我覺得，就這樣吧。軍方這邊因為罪證不足，加上弟弟本人沒辦法陳述，不了了之，曾有打他的同袍有一個說要跟我和解，但後來有諮詢律師，要他說沒有就好了，因為又沒有證據。」　

▲▼陽光男當兵被霸凌「智力退化2歲」亡　母悲告別：謝謝來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

▲▼黃母說，在兒子生前有向他說，謝謝他來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

▲▼陽光男當兵被霸凌「智力退化2歲」亡　母悲告別：謝謝來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

黃母透露，頭七時一直「擲無筊」，也許兒子是希望多一點人來看看他，所以通知了他的朋友、同學，希望能在告別式看到大家，今天真的有很多人來，甚至老師也到了。

「謝謝你來當我的兒子。」黃母說，在兒子還沒離開前，就跟他「生前告白」，親口道了謝，希望他可以去一個快樂、沒有病痛的地方，媽媽會好好照顧自己，也非常感謝一路上幫助自己的人們。

今日告別式，播放黃男生前回顧，短短24歲的人生就這樣逝去，令人無法接受，在場同學、親友都不斷落淚。黃男哥哥捧著弟弟的牌位，最後向媽媽下跪道別，讓黃母掩面痛哭，只能放手讓兒子離去。

▲▼陽光男當兵被霸凌「智力退化2歲」亡　母悲告別：謝謝來當我的兒子。（圖／記者許權毅攝）

▲黃男哥哥捧著弟弟牌位，下跪向媽媽道別。（圖／民眾提供）

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