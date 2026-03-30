遭房仲經理狠打巴掌　「工讀生1行為」全場讚爆！現場畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

台南亞太棒球場29日晚間發生一起攻擊事件！一名49歲蔣姓男子疑似因不滿現場引導離場的管制措施，與工讀生發生口角，更猛甩20歲蔡姓場管工讀生左臉頰巴掌，引爆輿論。有網友看了影片後表示，工讀生抵達糾紛現場時，第一時間請女同事退後，「保護女生這點，給大大的讚」。

工讀生請女同事離遠一點

有網友在Threads貼出爭執現場的影片，本來是一名男員工與女員工在和蔣姓男子在對話，因走道管制，勸導蔣男返回座位，但雙方起了爭執，隨後另一名工讀生上前協助，沒想到蔣男竟動手打工讀生巴掌。

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有網友指出，男工讀生上前後，第一時間就伸手請女同事往後退，避免受到波及，大讚工讀生的行為，「這位有正義感的工作人員眼看可能會有危險，先跑去要女性工作人員退後」、「看到這位工讀生到達現場，第一時間是請女生後退離大叔遠一點就讚讚」、「他第一時間上前先請女同事離開，又擋在男同事前面！他有預料到（被打）！」「感覺他是要保護女工讀生才上前」。

▲聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

警依傷害罪送辦

警方調查，蔣男當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情，全案依傷害罪嫌偵辦。

中華職棒聯盟說明，當時工讀生因走道管制，而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生；事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。