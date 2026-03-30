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偏鄉醫療資源不足盼曙光　恆基70週年收「洋蔥禮」暖哭全場

▲台中市惟仕國際同濟會與良玉國際同濟會捐贈恆基電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組及行動無礙輪椅。(圖／恆基提供）

▲台中市惟仕國際同濟會與良玉國際同濟會，捐贈恆基電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組及行動無礙輪椅。(圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

台中市惟仕國際同濟會與台中市良玉國際同濟會，因看見偏鄉醫療的真實需要，於27日捐贈恆基「電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組」1組及「行動無礙輪椅」10輛，盼能提升半島醫療量能。醫院也回贈3大袋在地洋蔥及代表恆基的愛心人娃娃，象徵最真摯的感謝與回饋這片土地的溫度，送給遠道而來的朋友，讓現場來賓直呼：「這份愛，真的很有洋蔥。」

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲台中市惟仕國際同濟會與良玉國際同濟會捐贈恆基電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組及行動無礙輪椅。(圖／恆基提供）

捐贈儀式於恆基新醫療大樓6樓戴娓娜紀念禮拜堂舉行，台中市惟仕國際同濟會鐘迎愷會長、林明懋創會長、黃智宏後任會長、江進義秘書長、梁睿原財務長、李昌吉會員、劉俊賢會員，以及台中市良玉國際同濟會陳亞曼會長暨全體會員特地南下參與。多位民意代表與地方人士也到場見證，凝聚跨區域支持偏鄉醫療的力量。

這次捐贈的「電子軟式鼻咽內視鏡設備組」，為耳鼻喉科重要精密診斷設備，可深入觀察鼻腔、鼻咽、喉部等部位，即時呈現高解析影像，廣泛應用於鼻息肉、慢性鼻竇炎、聲帶病變、吞嚥困難及鼻咽癌早期病變篩檢。相較傳統硬式內視鏡，軟式設計可大幅降低檢查不適，讓患者在恆春就能接受更即時、精準的檢查，不必再長途奔波外地就醫。

黃健榮院長表示，恆基70年來持續深耕偏鄉，不只做醫療，更承擔許多弱勢關懷工作。此次捐贈不僅是設備支援，更是對偏鄉醫療最實際的鼓勵。尤其陳亞曼會長和總召清晨自台中親自載送10台輪椅南下，林明懋創會長更在短短3天內積極媒合資源，促成更完整捐贈，讓人深深感受到社會企業溫暖。

在醫院70週年的春酒這天迎來此份特殊禮物，對恆基來說別具意義。未來我們將持續結合各界愛心，縮短城鄉醫療差距，守護台灣尾鄉親健康，也讓這份善的循環，在恆春半島持續發光。

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