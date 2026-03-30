偏鄉醫療資源不足盼曙光　恆基70週年收「洋蔥禮」暖哭全場

▲台中市惟仕國際同濟會與良玉國際同濟會，捐贈恆基電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組及行動無礙輪椅。(圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導



台中市惟仕國際同濟會與台中市良玉國際同濟會，因看見偏鄉醫療的真實需要，於27日捐贈恆基「電子軟式鼻咽內視鏡醫療設備組」1組及「行動無礙輪椅」10輛，盼能提升半島醫療量能。醫院也回贈3大袋在地洋蔥及代表恆基的愛心人娃娃，象徵最真摯的感謝與回饋這片土地的溫度，送給遠道而來的朋友，讓現場來賓直呼：「這份愛，真的很有洋蔥。」

捐贈儀式於恆基新醫療大樓6樓戴娓娜紀念禮拜堂舉行，台中市惟仕國際同濟會鐘迎愷會長、林明懋創會長、黃智宏後任會長、江進義秘書長、梁睿原財務長、李昌吉會員、劉俊賢會員，以及台中市良玉國際同濟會陳亞曼會長暨全體會員特地南下參與。多位民意代表與地方人士也到場見證，凝聚跨區域支持偏鄉醫療的力量。

這次捐贈的「電子軟式鼻咽內視鏡設備組」，為耳鼻喉科重要精密診斷設備，可深入觀察鼻腔、鼻咽、喉部等部位，即時呈現高解析影像，廣泛應用於鼻息肉、慢性鼻竇炎、聲帶病變、吞嚥困難及鼻咽癌早期病變篩檢。相較傳統硬式內視鏡，軟式設計可大幅降低檢查不適，讓患者在恆春就能接受更即時、精準的檢查，不必再長途奔波外地就醫。

黃健榮院長表示，恆基70年來持續深耕偏鄉，不只做醫療，更承擔許多弱勢關懷工作。此次捐贈不僅是設備支援，更是對偏鄉醫療最實際的鼓勵。尤其陳亞曼會長和總召清晨自台中親自載送10台輪椅南下，林明懋創會長更在短短3天內積極媒合資源，促成更完整捐贈，讓人深深感受到社會企業溫暖。

在醫院70週年的春酒這天迎來此份特殊禮物，對恆基來說別具意義。未來我們將持續結合各界愛心，縮短城鄉醫療差距，守護台灣尾鄉親健康，也讓這份善的循環，在恆春半島持續發光。