一巴掌搧飛工讀生！台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南一名49歲的蔣姓房仲29日晚間前往亞太棒球場觀看比賽，但因不滿現場工讀生管制措施，當場爆發激烈口角，隨後蔣男更情緒失控猛力朝一名20歲的蔡姓工讀生揮巴掌，畫面曝光後引爆輿論撻伐。經過一夜延燒，稍早蔣男在臉書發出聲明道歉，強調公司與家人都是無辜的，「因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。」

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

蔣男道歉聲明全文：

各位媒體朋友、社會大眾，大家好.....

我是本次事件的當事人。

對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說――這是我無法推卸的錯。

因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。

我知道，任何言語都無法彌補已經造成的傷害。

不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果都必須由我一個人承擔。

同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切都是我個人的過錯。

這件事情，是我個人的行為，與公司無關。

也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的

公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。

對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。

對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避、也不會推諉。

我會誠實面對，一一承擔。

我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。

最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾一一致上最深的歉意。