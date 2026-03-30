幸福家總經理3度鞠躬道歉！切割動粗男「雙方是承攬契約關係」

▲幸福家不動產總經理李應吉(中）帶領副總蔡孟諺（左）與法務主任連昱程（右）出面，向社會大眾鞠躬道歉。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨(29)日晚間爆發球迷掌摑工讀生事件持續延燒，涉案蔣姓男子遭起底任職於幸福家不動產，公司今(30)日下午召開記者會說明，強調蔣男與公司屬「承攬契約關係，並非僱用關係」，但其個人行為已嚴重損害公司形象，公司不迴避責任，現場主管更三度鞠躬致歉，向受害工讀生表達歉意。

據了解，49歲蔣姓房仲昨日晚間進場觀賽時，因不滿走道管制措施與工讀生發生口角，20歲蔡姓場管工讀生上前協助勸導，卻遭蔣男情緒失控猛甩巴掌，甚至出言辱罵，導致蔡男當場掛彩。事件畫面曝光後引發輿論撻伐，警方也已依傷害罪將蔣男移送偵辦，聯盟則陪同受害者驗傷並提告。

▲台南房仲掌摑工讀生，公司火速切割、停止與蔣男的合作關係。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍)

針對外界關注，幸福家不動產表示，蔣男於2011年3月7日加入公司時，並無任何刑事紀錄，惟此次行為純屬個人失控，與公司立場無關。公司強調，雙方為承攬合作關係，並非僱用關係，但仍認為事件已對企業形象造成嚴重衝擊，已第一時間終止合作，並列為永久不再錄用對象。

在記者會上，總經理李應吉帶領副總蔡孟諺與法務主任連昱程出面，向社會大眾三鞠躬道歉，強調對於暴力行為零容忍，也會負責相關醫療費用與後續協助，持續與受害者家屬保持聯繫。幸福家不動產重申，將以此事件作為內部檢討與改善契機，全面強化人員管理與審核機制，避免類似情況再次發生，同時也對社會大眾造成的不安與紛擾深感抱歉，盼事件能儘速平息。