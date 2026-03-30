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全家「23元燕麥飯」新品登場　萊爾富新推「動福鮮乳」限時優惠

▲▼全家聯名桂格，推出5款新品。（圖／業者提供）

▲全家聯名桂格推出新品，「Q彈燕麥飯」售價23元、「燕麥綠豆湯」59元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準健康飲食需求，全家便利商店聯名「桂格」推出高纖鮮食，從主食到甜湯都有，像是「Q彈燕麥飯」售價23元、「燕麥綠豆湯」59元。萊爾富則跨足鮮乳市場，推出標榜動福的自有品牌鮮乳，嘗鮮價75元起；並搭配濕紙巾19元、衛生紙平均單包約7元等民生品優惠。

▲▼全家聯名桂格，推出5款新品。（圖／業者提供）

▲全家聯名桂格，推出「Q彈燕麥飯」、「燕麥綠豆湯」。（圖／業者提供）

★全家

全家表示，響應4月7日世界健康日，推出「纖食應援」系列5款新品，涵蓋餐盒、沙拉、甜湯與主食等品類，並由運動營養師楊承樺參與監製，強化整體營養設計。根據尼爾森《2025年全球健康與保健趨勢》調查，已有超過5成消費者傾向增加高纖飲食攝取，帶動相關商品需求持續成長。

全家此次與桂格合作，將燕麥入料延伸至主食與點心，其中「Q彈燕麥飯」售價23元，添加33%燕麥與白米同煮，主打加熱即食；「燕麥綠豆湯」售價59元，含55%燕麥，並以海藻糖取代部分砂糖，作為日常點心或輕食選擇。

▲▼全家聯名桂格，推出5款新品。（圖／業者提供）

▲「纖食應援」系列再推出3款新品。（圖／業者提供）

除聯名商品外，「纖食應援」系列再推出3款新品，「香檸奶油魚排蔬滿盒」售價129元，搭配指定飲品享109元餐促優惠，以地瓜、玉米等原型食材取代部分精緻澱粉。

「元氣三重稻荷組」售價55元，搭配指定飲品享69元餐促優惠，以100%大麥仁取代白飯；「冰烤地瓜沙拉」售價65元，主打清爽口感與膳食纖維補給。

配合新品上市，4月1日至4月28日購買健康志向全系列鮮食，搭配指定桂格燕麥飲可現省10元；「全家行動購」也設立「世界健康日」專區，集結超過130款商品，推出2件95折、3件88折優惠，並提供抽獎活動。

★萊爾富

萊爾富正式跨足鮮乳市場，推出自有品牌「牧選草鮮乳」，4月還接續上市具「動物福利標章」的「朝純鮮乳」。業者指出，台灣乳品市場近年轉向強調產地溯源與飼養環境，消費者對品質要求提升，因此導入在地酪農合作與完整冷鏈配送，強化乳源穩定性與品質控管。

▲▼萊爾富推出自有品牌鮮乳。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出自有品牌鮮乳，4月1日至4月28日祭出嘗鮮價。（圖／業者提供）

首波上市的「牧選草鮮乳」主打五種牧草配比，包括苜蓿草、百慕達草、梯牧草、青貯玉米與甜燕麥草，透過營養配比提升乳質穩定度與風味表現，936ml售價100元，4月1日至4月28日嘗鮮價75元

後續推出的「朝純鮮乳」則強調動物福利，從飼養密度、通風與溫濕度管理等面向優化環境，由獸醫與酪農團隊共同把關。「朝純鮮乳」936ml售價110，4月1日至4月28日嘗鮮價85元。

▲▼萊爾富推出自有品牌鮮乳。（圖／業者提供）

▲萊爾富同步推民生品優惠。（圖／業者提供）

陪民眾抗漲，萊爾富同步推出多項銅板價民生商品，包括80抽濕紙巾19元、茶葉蛋9元，以及雙層衛生紙4串247元，平均單包約7元，涵蓋個人清潔與居家備品需求。

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