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基隆攜手新竹深化市政交流　謝國樑盼打造宜居永續城市

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆、新竹跨域交流，謝國樑與高虹安共擘宜居城市願景。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（30日）舉辦基隆市與新竹市市政交流活動，由基隆市長謝國樑接待新竹市長高虹安率領的新竹市政府團隊。雙方就智慧治理、交通建設及社福政策等多項議題進行交流，期盼透過經驗分享與相互學習，攜手提升城市治理效能，打造更宜居的生活環境。

謝國樑表示，新竹市作為科技城市，在智慧治理與數位服務方面成果豐碩，例如「新竹通APP」及智慧停車柱等創新措施，均值得基隆市借鏡學習，未來也期待兩市持續深化合作，促進城市發展。

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，上任三年來，市府以打造「有愛城市」為願景，持續推動以家庭與孩子為核心的政策。繼完成7處室內兒童樂園，達成「一區一特色室內兒童樂園」目標後，進一步擴建七堵室內兒童樂園，提供6至12歲兒童更完善的遊憩空間；今年2月重新開幕的基隆市青少年福利服務中心，也提供青少年安全、友善的活動場域，支持其多元發展。

在照顧體系方面，市府透過LINE推出「基隆親子照護平台」與「基隆長輩照顧平台」，整合各項服務資訊，獲得市民肯定；同時成立「基隆市長期照顧服務管理所」，強化資源整合與服務效率，協助長者在地安老。

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通建設方面，規劃中的基隆捷運全長約15.6公里，共設13站，第一階段（南港至八堵）已於2025年7月完成決標，預計2033年完工，第二階段（八堵至市區）亦持續推動可行性研究。此外，在邱佩琳副市長的積極協調推動下，市府自2023年起推動公車候車亭改善計畫，透過公私協力模式，已完成11座候車亭更新，提升市容景觀與候車品質。

謝國樑也指出，市府為維護市民交通安全，推動「行人友善」及「行人有序」兩大專案，全面提升用路安全，行人事故件數逐年下降，顯示政策已逐步展現成效，也讓市民在城市中行走更加安心、安全。

謝國樑強調，城市治理需要持續學習與創新，透過此次與新竹市的交流，雙方得以相互借鏡、激盪新思維，未來也將持續深化合作，攜手打造更安全、便利且具永續發展潛力的城市。

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆攜手新竹深化市政交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

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