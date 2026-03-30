　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

▲▼民進黨徽、民進黨空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共中央和總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文在4月7日至12日出訪中國。對此，民進黨今（30日）表示，中國一方面對台灣在內區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結。民進黨呼籲在野黨在呼應相關的活動之前，應該站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

國民黨主席鄭麗文上午舉行中外記者會時表示，中共中央特別發表歡迎邀請她率團訪中，她則表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過20年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」。她說，這迎來馬英九執政8年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪中已經隔了10年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文指出，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪中一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

對此，民進黨表示，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達8.77兆元（新台幣），連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨指出，然而，儘管同樣備受威脅的周邊國家，正在強力強化防衛，捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被國民黨為首的在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今，中國更在期間大力以各種方式反對台灣強化國防，不僅讓國人憂心這樣形同配合北京，掏空台灣的國防力量，在國民黨持續杯葛軍購的脈絡下，北京安排鄭麗文去訪，更讓外接質疑這是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨進一步指出，在北京當局的面前，國民黨擋國防，卻不敢堅持台灣的主權與自由不容打折扣的荒謬與矛盾，不僅已經引發國際友盟的高度憂慮與關切，更被美國智庫學者形容「KMT」就是「Kill Me in Taiwan」。事實證明沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，這更等於為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，以及讓自己和國民黨徹底成中共當局的統戰「棋子」！

民進黨表示，作為一個民主國家的政黨，民進黨一樣主張兩岸間的交流，必須立基於「對等」、「尊嚴」、「沒有政治前提」，一切從如何互惠互利，從人民如何更自由幸福的角度來交流。北京當局如果真的有誠意與台灣交流，真的有意願與台灣在內區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並且尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽光男當兵智力退化到2歲亡　母悲告別：謝謝來當我兒子
快訊／特斯拉新Model Y　台灣撞擊測試曝
幸福家總經理3度鞠躬道歉　切割蔣男「雙方是承攬契約關係」
快訊／蔣男發道歉聲明　請不要騷擾我無辜的家人
瑤瑤分手韓國男友真相！　「買房講好平分房貸」事後卻反悔
金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機
縣長參選人出車禍　未禮讓直行車與女騎士碰撞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會4月登場衝擊國民黨選情？　蔣萬安：必須要秉持對等尊嚴

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

馬辦風暴後首露面！遭邱毅轟利用馬英九「失智」　金溥聰要告了

習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

點名4個月兵訓練不足　顧立雄：國軍需多點時間才能達後備即戰力

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

鄭習會4月登場衝擊國民黨選情？　蔣萬安：必須要秉持對等尊嚴

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

馬辦風暴後首露面！遭邱毅轟利用馬英九「失智」　金溥聰要告了

習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

點名4個月兵訓練不足　顧立雄：國軍需多點時間才能達後備即戰力

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

《黑澀會》薔薔裡面真的沒穿！「重點部位只用布擋」震撼千人：太狂了

挺台被北京制裁！　日議員古屋圭司笑：不愧是中國、10幾年沒去過

鄭習會4月登場衝擊國民黨選情？　蔣萬安：必須要秉持對等尊嚴

愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

大阪親子遊懶人包！精選14處景點與一日遊玩法　帆船下午茶必體驗

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

快訊／高雄大寮小貨車失控撞斷電桿！駕駛昏迷送醫

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

政治熱門新聞

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

空軍AI大翻車！　4400萬設備淪擺設

快訊／4月訪陸　鄭麗文：全世界都奉行一中政策

快訊／鄭習會來了　習近平邀鄭麗文赴陸訪問

列惡行控「職場霸凌最高等」是俞大㵢　他喊話林佳龍別保吳釗燮人馬

空軍AI大出包　群組炸鍋狂罵

《陽光女子合唱團》惹議　文化部要求說明

8萬小草上凱道？　四叉貓分析實際數字：是個「乘十」的政黨

粉專抓包「民眾黨329上凱道」直播灌水！　10分鐘暴增5萬人

美參院跨黨派訪團今凌晨抵台　美同意82套海馬士首期款展延

LIVE／「鄭習會」敲定4月7日登場！　鄭麗文1100召開中外記者會

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

陳定南之子陳仁杰罕見表態！　力挺林國漳選宜蘭縣長

更多熱門

相關新聞

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

中共中央和總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文在4月7日至12日出訪中國。在此同時，總統賴清德則於今（30日）上午接見美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）跨黨派訪台團。對此，綠委林宜瑾大酸，國民黨削平膝蓋跪著到中國接旨不是第一次，但在全國主流民意高度關注且支持國防發展的狀態下，逆風大動作擋下國防預算換取晉見門票，並囂張炫耀自己讓中國主子龍心大悅，卻是國民黨奴才性格的全新彰顯。

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

習近平邀請！韓媒報「親中」黨魁鄭麗文訪中

習近平邀請！韓媒報「親中」黨魁鄭麗文訪中

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

關鍵字：

鄭麗文習近平鄭習會民進黨

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面