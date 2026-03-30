習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

▲民進黨。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共中央和總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文在4月7日至12日出訪中國。對此，民進黨今（30日）表示，中國一方面對台灣在內區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結。民進黨呼籲在野黨在呼應相關的活動之前，應該站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

國民黨主席鄭麗文上午舉行中外記者會時表示，中共中央特別發表歡迎邀請她率團訪中，她則表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過20年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」。她說，這迎來馬英九執政8年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪中已經隔了10年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文指出，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪中一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

對此，民進黨表示，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達8.77兆元（新台幣），連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨指出，然而，儘管同樣備受威脅的周邊國家，正在強力強化防衛，捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被國民黨為首的在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今，中國更在期間大力以各種方式反對台灣強化國防，不僅讓國人憂心這樣形同配合北京，掏空台灣的國防力量，在國民黨持續杯葛軍購的脈絡下，北京安排鄭麗文去訪，更讓外接質疑這是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨進一步指出，在北京當局的面前，國民黨擋國防，卻不敢堅持台灣的主權與自由不容打折扣的荒謬與矛盾，不僅已經引發國際友盟的高度憂慮與關切，更被美國智庫學者形容「KMT」就是「Kill Me in Taiwan」。事實證明沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，這更等於為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，以及讓自己和國民黨徹底成中共當局的統戰「棋子」！

民進黨表示，作為一個民主國家的政黨，民進黨一樣主張兩岸間的交流，必須立基於「對等」、「尊嚴」、「沒有政治前提」，一切從如何互惠互利，從人民如何更自由幸福的角度來交流。北京當局如果真的有誠意與台灣交流，真的有意願與台灣在內區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並且尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。