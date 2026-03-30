中國國航重啟北韓航線　首班機乘客「不到1成」！沒有觀光客

▲中國國際航空公司從30日起恢復北京往返平壤的航班。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

中國國際航空今（30）日重啟北京往返北韓（朝鮮）平壤的直飛航線，是自從新冠疫情爆發的6年以後首度重啟，航班每週一往返北京首都國際機場與平壤順安國際機場。此次復航的首班CA121航班於上午8時9分自北京起飛，並在上午10時38分提前抵達平壤，隨後下午12時9分從平壤返回北京。

儘管航線恢復，但乘客數量極少。根據《韓聯社》，首航CA121班機僅有10多人登機，而航班所使用的波音737客機可容納120多人，因此幾乎是空蕩蕩的狀態。報導分析，原因在於北韓目前尚未全面開放中國籍觀光客入境，而主要旅客多為商務或求學目的，加上北韓高麗航空早在2023年已恢復北京往返平壤航線，因此整體需求有限。

北京起飛時，現場相對平靜。在北京首都機場的H櫃台，旅客大多準備飛往香港、東京羽田、韓國釜山與台北等地，至於在胸前掛著北韓國旗徽章、或是講著朝鮮語（韓語）的旅客則非常少見。

中國國際航空相關人士表示，「這條航線平時就沒有運行，今天乘客自然不多，至於航班是否開放給一般旅客，仍需依據北韓公安及出入境管理部門的判斷。」

根據《新華社》、《法新社》，中國駐北韓大使王亞軍與大使館工作人員，以及朝鮮民用航空總局外事部門官員在北韓平壤順安國際機場迎接首批乘客。王亞軍表示，航線復航象徵著中朝航空運輸合作，將有助於促進兩國人員往來、經貿合作與文化交流，隨著陸路、鐵路及航空通道的全面恢復，兩國民眾互動將更加密切。

此外，中國從3月12日也已恢復北京與平壤的雙向客運列車，每週四班往返。外交消息人士指出，航線復航後，北韓訪問需求已有增加的跡象，未來航班客座率是否提升，將取決於北韓對中國旅客的開放程度及疫情管控政策。