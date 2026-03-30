陸製防彈布洗產地貼MIT賣國軍！黑心業者撈7350萬判5年2月

▲高雄高分院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國防部軍備局205廠多項防彈衣採購案，遭不肖業者鑽漏洞牟取暴利，攻衛公司楊姓負責人被控自中國進口抗彈纖維布，竟拆包重貼「台灣製造」標籤，混充國產貨交付廠商，藉此大撈7350萬餘元，高雄高分院審理後，依詐欺取財等罪，判處他5年2月徒刑，犯罪所得全數沒收。

判決指出，2017年至2018年間，軍備局205廠密集辦理多項軍品採購案，包括吸震片及戰鬥背心等裝備，需大量使用「纖維疊層不織布」與「抗彈纖維布」，楊男嗅到商機，佯稱可供應防彈板上游原料，順利與下游廠商簽約。

楊男2018年8月起從中國中益特種纖維公司購入超高分子量聚乙烯無緯布，進口後拆除原始包裝，再偽裝成自家生產的台製產品出貨，魚目混珠，為了讓下游廠商信以為真，楊男還指示員工偽造國產聲明書、原廠出廠證明等文件，甚至在軍備局派員查廠時，安排人員假裝操作機台，營造「實際生產」假象。

不過紙終究包不住火，軍備局在驗收時察覺異狀，追查後發現原料竟來自中國，已違反合約中「不得為中國製」規定，當場拒收整批貨物，並將楊男依詐欺等罪移送法辦。

一審橋頭地院認為，軍品關乎國防安全與官兵生命，楊男仍以不符規格產品牟利，行為重大，判處5年6月徒刑；楊男上訴後，高雄高分院仍認定犯罪事證明確，僅酌減刑度為5年2月，並宣告沒收不法所得7350萬餘元，全案可上訴。