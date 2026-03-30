綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共中央和總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文在4月7日至12日出訪中國。在此同時，總統賴清德則於今（30日）上午接見美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）跨黨派訪台團。對此，綠委林宜瑾大酸，國民黨削平膝蓋跪著到中國接旨不是第一次，但在全國主流民意高度關注且支持國防發展的狀態下，逆風大動作擋下國防預算換取晉見門票，並囂張炫耀自己讓中國主子龍心大悅，卻是國民黨奴才性格的全新彰顯。

國民黨主席鄭麗文上午舉行中外記者會時表示，中共中央特別發表歡迎邀請她率團訪中，她則表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過20年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」。她說，這迎來馬英九執政8年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪中已經隔了10年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文指出，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪中一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者李毓康攝）

對此，民進黨立委林宜瑾諷刺，在台灣國防特別條例難產、建軍壓力緊迫之際，鄭麗文歡天喜地宣告，境外敵對勢力領導人習近平召見，國民黨朝貢團將於4月7日至12日赴中叩謝皇恩。

林宜瑾指出，國民黨削平膝蓋跪著到中國接旨不是第一次，但在全國主流民意高度關注且支持國防發展的狀態下，逆風大動作擋下國防預算換取晉見門票，並囂張炫耀自己讓中國主子龍心大悅，卻是國民黨奴才性格的全新彰顯。

林宜瑾表示，鄭麗文此次中國行，由中共中央台灣工作辦公室主任宋濤率先宣布，而且直接框定了中方接見國民黨的日期。「我要特別提醒，也邀請全體台灣人來共同緊盯，鄭麗文這一趟到中國是否踩踏法律紅線」。

林宜瑾指出，根據兩岸條例第5條之1規定，台灣人民、法人、團體未經授權，不得與中國簽署涉及台灣公權力或政治議題之協議；兩岸條例第33條之1規定，台灣人民、法人、團體未經主管機關許可，不得與中共黨政軍為任何形式之合作行為。

林宜瑾說，所謂「合作行為」，指的是雙方在主觀面上有彼此相互同意，客觀上有具體分工，以達成共同目標之協同行動。

▲民進黨立委吳思瑤 。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨立委吳思瑤則酸，這是什麼平行時空？這是24小時內台灣的兩件大事。美國參議院重量級訪問團抵台，表達對台灣的支持、對強化台海安全的關切、對抵禦中國侵台的合作。

吳思瑤說，而中國央視新聞快訊，鄭習會要來了！習近平歡迎並邀請鄭麗文4月7日至12日赴中參訪，鄭麗文表達感謝並欣然接受邀請。一個台灣，兩個世界，「撐民主VS.挺獨裁，一邊一國」。

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨立委林月琴也說，鄭麗文稱自己跟賴清德之間有太多的結要打開，不能再繼續惡鬥下去。「麗文，你應該解開的，是習近平對台灣的武力威脅、是中共軍機繞台、是中國持續打壓台灣的現況」。

林月琴提到，鄭麗文說見習近平是為了和平。「麗文，請你當面告訴習近平，聯合國與世界共識下的和平，建立在人權、言論自由與人民自決之上，不是對威權卑躬屈膝」。

林月琴認為，如果習近平連我們在國際上喊出「台灣加油」都要打壓，這到底是哪一種和平？最後，記得問習近平，為什麼不給李貞秀女士，放棄同意書？不給他當中華民國的立法委員？