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川普空軍一號準備起飛！民航機闖禁飛區　美軍F-16緊急升空攔截

▲▼4月11日美國總統川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

▲ 川普先前搭乘空軍一號畫面。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普專機空軍一號29日在佛州棕櫚灘國際機場準備起飛前，空域突然出現不明民航機闖入禁航區，迫使美軍緊急出動F-16戰鬥機攔截並施放照明彈示警，機場一度實施全面禁飛管制。

《紐約郵報》報導，根據北美航空防衛司令部（NORAD）發布的聲明，當地時間下午約1時15分，一架民用小型飛機突然與塔台失聯，誤闖川普專機周邊的臨時禁航區。

軍方立即派遣F-16戰機升空，對該機施放照明彈以引起飛行員注意。聲明強調，「使用照明彈是為引起飛行員注意或與其溝通，採用最高安全標準，燃燒迅速且完全，不會對地面人員構成任何危險。」

白宮官員事後向媒體說明，這架民航機只是暫時與塔台失聯，後來成功恢復通訊並安全離開該區域。白宮與特勤局均表示，空軍一號與川普皆未受到威脅，當時川普也不在機場，而是在川普國際高爾夫球場。

初步傳出的消息一度指稱有無人機闖入機場空域，甚至有達美航空機師向乘客廣播稱，「他們必須緊急派遣直升機去調查」。不過特勤局發言人澄清，該架直升機經過授權正常飛行，與這起安全事件無關。

聯邦航空總署（FAA）事後則簡短回應稱，機場因流量管制曾暫緩起降，目前已恢復正常運作。

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