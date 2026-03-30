「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

▲上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問江蘇、上海、北京，並預期將與中共中央總書記習近平進行會談。大陸涉台學者認為，鄭習會將就一些當前熱點議題進行討論，並重申雙方既有立場，至於較遠期的兩岸政治議程，這次不會過於著墨。

大陸方面今（30）日宣布，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。國台辦主任宋濤表示，將與國民黨方面就鄭麗文來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

上次國民黨現任主席訪問大陸，為2016年10月底洪秀柱赴北京與南京，並與習近平舉行會見。如今，鄭麗文成為時隔九年多之後，再次踏上大陸並會見陸方領導人的國民黨現任主席。

上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯告訴《東森新媒體ETtoday》，鄭麗文當選國民黨主席之後，國共之間的交流氣氛回升並加強，兩黨在九二共識、反對台獨的基礎上，重新加強了關係，雙方形成合作的基礎、框架和方向。

對於新華社通稿中，以中共中央和習近平「邀請」鄭麗文作為表述，包承柯表示，同時以黨的機制和總書記進行邀請，而且把中共中央的邀請放在習近平的邀請之前，這說明北京中央對於鄭麗文來訪非常重視，並給予很高的級別和禮遇來對待。

談及鄭習會中，兩岸表述是否可能有所突破？包承柯指出，無論是中共中央或國台辦，都希望兩黨能夠做出新的、更積極的規劃和想法，來推動兩岸關係的和平發展。

但是包承柯也認為，國民黨今年面臨九合一選舉，明年也將進入2028年大選預熱，在此背景下，鄭習會應務實面對兩岸存在的問題，在反對台獨、九二共識與一個中國的框架內，就近期一些問題達成和平合作的前景，包括推動台商合作等，這是最現實的。

包承柯續指，鄭習會如果過多地加入長期的目標（指兩岸的政治議程），往往會給國民黨太多壓力，所以雙方應該表達兩岸的長期願景，但是大陸要更務實地面對國民黨所面臨的處境。

談及訪問地點安排，包承柯指出，江蘇南京有很多國民黨歷史紀念場所，包括中山陵等，過去不少國民黨高層也曾拜訪；上海在兩岸交流中具有重要地位，加上有許多上海台商，是國民黨的重要支持基礎；北京是中共中央所在地，習近平發出邀請，「肯定會和習近平主席見面」。