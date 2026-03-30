惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南亞太棒球場29日晚間發生一起攻擊事件！一名49歲蔣姓男子疑似因不滿現場引導離場的管制措施，與工讀生發生口角，更猛甩20歲蔡姓場管工讀生左臉頰巴掌，引爆輿論。事後蔡男在聯盟主管的陪同下前往醫院驗傷，並完成報案及提告程序，至於蔣男則被網友肉搜出身份，為幸福家不動產的儲備經理。另外，幸福家不動產也於下午2時召開說明會。

▲幸福家不動產記者會說明房仲掌摑工讀生事件。（圖／記者林東良攝）

不滿現場管制措施 與工讀生口角猛甩巴掌

據了解，49歲的蔣男任職於幸福家不動產公司，為一名儲備經理，29日晚間他前往台南亞太成棒主球場看球賽時，因不滿現場管制措施，與一名工讀生發生口角，而20歲蔡姓場管工讀生見狀便上前，孰料，蔣男竟情緒失控，猛力朝蔡男左臉頰掌摑，怒嗆「哩洗咧靠北喔」，讓蔡姓工讀生當場濺血，附近目擊的民眾也全都傻眼。

▲▼台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍，下同）

蔣男遭起底前科累累 遭幸福家火速開除

而蔣男除了被網友挖出身份、任職公司外，過往還有多次暴力傷人紀錄，還都鎖定對方的頭部攻擊，有多次遭判刑的紀錄，更遭法官形容為「態度乖張、行為暴戾」，可說是前科累累。

此次事件曝光後，蔣男掌摑的影片在網路上瘋傳，幸福家不動產火速將蔣男開除，強調「本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督。」並於下午2時召開記者會。

幸福家不動產指出，「該名當事者蔣姓男子曾任職單位幸福家不動產已終止與其之承攬契約關係，今(3/30)下午召開記者會說明，幸福家不動產表達深感遺憾與致上誠摯歉意，相關醫療費用將會全數負責與協助後續事宜，也與受害者家屬保持聯繫處理，並積極勸說蔣姓男子出面道歉說明。」

【幸福家不動產記者會聲明稿】如下：

首先，感謝各位蒞臨本次說明會，給予本公司說明的機會。

針對昨日本公司同仁於觀賞賽事期間，與現場工作人員發生衝突，並進而出現傷人之不當行為，本公司在此表達最深切的遺憾與歉意。該等行為，已嚴重違背本公司一貫秉持之企業價值與服務理念，亦非本公司所能容許。

在此，本人代表幸福家不動產全體同仁，向受害之工作人員，致上最誠摯的歉意。

本公司秉持不迴避、不推諉之原則，已即刻啟動內部處置機制，並就外界關切事項，說明如下：

第一，關於涉案人員之處置。

本公司對任何形式之暴力行為，均採零容忍態度。涉案人員之行為，已嚴重違反公司規範及核心價值，故本公司已依規定終止與其之合作關係，並列為永久不再錄用對象。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。

第二，關於人員審核機制。

經查，該人員於入職當時所提供之相關資料，並無異常紀錄。然而，後續個人行為所衍生之情形，公司未能即時掌握，顯示內部管理機制仍有精進空間。本公司將全面檢討並強化人員審核及管理制度，以提升風險控管能力。

第三，關於受害人之協助。

對於本次受害人所受之傷害，本公司深表關切。相關醫療費用，將由本公司全額負擔；如後續有任何法律或其他協助需求，本公司亦將全力配合與支持，期盼傷者早日康復。

最後，本公司再次重申：

對於本次事件，絕不逃避應負之責任。因本事件所造成之社會紛擾，本公司深感歉意。對於媒體及社會大眾之關注與指正，本公司將虛心檢討，審慎面對，並持續精進內部管理與紀律要求。

我們誠摯期盼受傷人員早日康復，也期望相關紛爭能儘速平息，讓社會回歸安定。謝謝各位。