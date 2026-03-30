痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

▲民眾黨秘書長周榆修（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

針對民眾黨上凱道活動，民進黨秘書長徐國勇今（30日）大酸，「黃國昌講得對，操弄司法的政黨一定會下台，就是國民黨，就是你民眾黨」，他也對網紅四叉貓質疑現場人數表示支持，直言四叉貓跟民眾黨的公信度，大家自然知道應該相信誰。對此，民眾黨秘書長周榆修反擊，身為執政黨秘書長，不願傾聽人民的聲音，加劇社會對立，甚至將公信力與發動網路霸凌的網紅捆綁在一起，實在為台灣民主的恥辱，終將被民意狠狠教訓。

周榆修表示，民進黨權力核心人物，對於民主價值的信念偏差崩壞，國之大不幸！身為執政黨秘書長，不願傾聽人民的聲音，加劇社會對立，甚至將執政黨的公信力與一個成天肉搜未成年孩童、發動網路霸凌的網紅捆綁在一起，實在為台灣民主的恥辱。

周榆修表示，當徐國勇秘書長不斷重申「人民要尊重司法」時，理當知道司法審判也要禁得起檢驗與審視。國人普遍對於偵查大公開、不正訊問、荒謬的認事用法，這一年多來早就瞠目結舌且憤怒至極！

周榆修認為，賴清德總統上任以來，政治力介入司法的劣行斧鑿斑斑，若要談科學、談數據，請徐國勇秘書長去翻翻多份民調，台灣人民對司法的信任度已經低到不能再低。

周榆修直言，現在的民進黨已經不是那個民主前輩流血流汗爭取民主自由、抗爭威權的民進黨！而是一群權力在手，坐享其成的府院黨高層卻反過來踐踏民意、蔑視民主程序，動輒以司法與側翼網軍恐嚇人民的民進黨！

最後，周榆修強調，徐國勇秘書長公開吹捧以肉搜和霸凌為業的網紅來攻擊在野黨，向社會傳遞Team霸凌的錯誤的價值觀，不只是最壞示範，更是加大台灣社會的裂痕。操弄司法、以司法為工具打擊競爭對手、踐踏民意的政黨，終將被民意狠狠教訓。

▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）