林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

▲林源朗告別式將於4月11日舉行，背景書法出自道德經，由林源朗親筆所寫。（圖／林儒暘提供）



記者白珈陽／南投報導

南投前縣長林源朗27日辭世，享壽86歲，其姪孫、現任南投縣議員林儒暘今天（30日）在臉書緬懷林源朗，透露老縣長記憶力驚人，能記得每位友人及相關回憶，同時忌惡如仇，一生致力為百姓服務，受人尊敬。林源朗告別式將於4月11日上午8時舉行，地點位於其退休後的居處，屆時政壇、各方親友將如期前往致意。

林源朗是台灣省政府主席林洋港的胞弟，於1989年至1997年間連任兩屆南投縣長，政績涵蓋文化與觀光建設，是地方政壇代表性人物，其家族亦延續政治影響力，晚輩林明溱也曾任南投縣長，姪孫林儒暘則是現任南投縣議員。

林儒暘今天悲痛表示，他敬愛的叔公、林源朗老縣長，已於27日上午離世，前一天還在聚餐同歡，隔天卻生離死別，沒有預兆也沒有痛苦，但令人措手不及，至今仍覺得不太真實。

▲林儒暘是現任南投縣議員。（圖／截取自林儒暘臉書）



他說，林源朗是第一個鼓勵他從政服務的人，但他們沒有討論過選舉事務，林源朗只跟他說「把眼前的服務做好」，並期許他「為所當為、言所當言」。

林儒暘說，鄉親常在遠處大聲呼喊「老縣長」，記憶力驚人的林源朗會親切的回應，並叫出每一位朋友的姓名和過往的回憶；曾有人要跟他買官，被忌惡如仇的他批示永不錄用。大家對林源朗的敬愛，不只是因為曾是縣長，更因為其親切、風骨、正直、智慧、待人至誠。

林儒暘也以親屬角度透露，甜食、香蕉都是林源朗的愛好，被醫生後禁止後常感嘆日子很難過，很常貪嘴，卻也很常被制止，和大多數長輩一樣，不愛聽醫生的話；也會講冷笑話，當大家沒反應的時候，會再說一次。

家屬選用的靈堂相片，為林源朗面露笑容、右手舉杯，似是與親友正在聚會，充滿活力。林儒暘說，這張照片是林源朗生前1個禮拜所拍攝，而背景「天之道，利而不害。人之道，為而不爭。」等文字，是林源朗親自寫下的書法，出自《老子·道德經》第八十一章，含義是無私利他、積極服務但不爭奪，也是林源朗一輩子的寫照。

林儒暘指出，林源朗的公祭將在4月11日上午8時舉行，地點是他退休後的住處、草屯鎮中正路，已在此居住20餘年，「雖然他不愛麻煩大家，但朋友們來看他，我想他會高興的。」

▲告別式地點位於林源朗20餘年居處。（圖／林儒暘提供）

