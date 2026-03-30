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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名4個月兵訓練不足　顧立雄：國軍需多點時間才能達後備即戰力

▲國防部長顧立雄30日赴立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄30日赴立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國軍今年起對教召全面改為14天制，落實「編實動員」與「後備擴編動員」。國防部長顧立雄今（30日）坦言，擴編動員還有很多努力空間，這源自於過去長期4個月軍事訓練役訓練不足情況下造成的，所以必須要一點時間，透過政策改進、執行精實、實戰化訓練，才能達到後備即戰力。另有關憲指部被召員控訴欠薪水，憲指部回應，經查有3人列案，當事人都有聯繫說明，會按程序在本周對薪資補發。

顧立雄30日率國防部官員出席立法院外交國防委員會。針對《TVBS》報導，憲指部3月召集首批近400位憲兵後備人員，27日解召當天卻有召員控訴被國家欠薪水，徐巧芯詢問案情狀況跟改善進度，憲兵參謀長呂正芳少將表示，第一、該營實施「加配得員」，這些人不論是幹部或士兵，在編管系統上沒有領導加給，系統初始編成就是如此；第二、3月14日實施教召後，幹部因為報到人力現況，將加配得員幹部挪到領導幹部編制來執行領導工作，但沒有完成職務名冊調整，以及同步修訂動員編管職務系統，所以發薪時與實際工作態樣不同，影響個人權益。

呂正芳說，第三、逐步清查有3人列案，當事人都有聯繫說明，會按程序在本周對薪資補發，而憲指部今針對作業疏失召開檢討會，對作業流程等，除究責相關幹部外，並將強相關人員教育。呂正芳也說，去年沒有發生相關狀況，因為今年是第一梯14天官士兵同日報到。顧立雄則說，這部分他會請國軍檢討，如何讓錯誤不會再發生，「因為14天教召會有這種狀況」。

針對加配得員，國防部全動署長廖建興中將指出，會多選10%或20%的人作為加配得員，是為了避免有些選到的召員因為事故、生病或入監服役等不能報到，經核免掉，由加配得員來補充職缺，所以如果補充到的是主官、領導職務，就會有領導加給。只是加倍得員沒有算在編製裡，發現有些基層幹部，例如連長或營長不知道這樣狀況，所以要求後備旅每梯次教召時成立「事故處理小處」 ，來了解有無加配得員現象。

對於徐巧芯追問憲訓中心此梯次教召軍種只有三分之一是憲兵，呂正芳說，憲兵專長不是屬於高階專長，召員不足由後指部做專長調配。

徐巧芯質疑，很多人反映教召專長跟原本專長不同，未來暫時要去那裡做準備的地點也有變動，在這情況下，每次教召指令都不同，讓人懷疑教召是否符合國軍整體作戰需求。廖建興表示，過去沒有這麼多一年期的，現在動員優線順序是「常備役優先編實」，再來是「擴編動員」，最後才是「戰耗梯隊」；此次憲訓中心是擴編動員，編實選完的，剩下並沒有那麼多原本這單位的人，所以擴大選員來充實擴編動員部隊。

顧立雄表示，他的政策是：第一、「指名」部分屬於最需要的，不需要「原兵歸原位」；第二、編實動員是原兵歸原位，因為主戰部隊或常備部隊要編實動員，讓它形成即戰力；第三、擴編動員部分，誠實說，現在還有很多努力空間，尤其要結合4個月軍事訓練役， 以及未來一年期義務役如何編入擴編動員，不管守備旅或後備旅，守備旅也要用一年義務役編實。

顧立雄說，他必須承認還有很多進步空間，這源自於過去長期4個月軍事訓練役訓練不足情況下造成的，所以必須要一點時間，透過政策改進、執行精實、實戰化訓練，才能達到後備即戰力。

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顧立雄教召國軍國防部軍事訓練役4個月兵

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