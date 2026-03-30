1hr下完整天雨！廣州暴雨「高架橋變高架河」…上班族通勤崩潰

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣州29日至30日遭遇破紀錄暴雨侵襲，廣園快速路高架瞬間積水成「高架河」，多輛汽車在水中緩慢前行，宛如船隻漂浮，部分路段水深甚至淹過車輪，畫面在網路上瘋傳引發熱議。暴雨同時伴隨強風與冰雹，街道能見度驟降、樹木倒伏、車窗被砸，城市交通幾近癱瘓。

據《大眾新聞》報導，此次強降雨打破歷史同期紀錄，廣州國家站測得1小時雨量達54.8毫米，已超過單日暴雨標準，越秀區局部更達78.7毫米，相當於短時間內傾瀉整日雨量。強降雨同時伴隨8至10級雷暴大風與冰雹，全市9個區同步發布冰雹橙色預警。氣象部門指出，這屬於由中南半島持續高溫引發大氣能量極不穩定所形成的「暖區暴雨」。

▲廣州暴雨。（圖／翻攝自微博，下同）

暴雨導致廣園快速路排水系統瞬間承壓，加上強風捲入雜物堵塞排水口，積水迅速淹過車輪，最深超過30公分，形成宛如河道的景象。網友紛紛調侃「開車像開船」、「車船稅沒白交」。除高架道路外，珠江新城等低窪地區也出現積水及腰的情況，大量車輛拋錨；地鐵出入口則因避雨人潮擁擠，工作人員緊急發放雨衣並進行人流疏導。

極端天氣同時造成交通與活動中斷。強風將彩鋼瓦吹入高鐵接觸網，導致貴廣、南廣線列車滯留超過3小時；歌手薛之謙演唱會因設備受損被迫中斷，主辦方宣布全額退票並補償外地觀眾交通費用，獲得網友肯定。

此外，倒樹成為主要安全隱患，加劇車輛受損情況；冰雹擊破車窗、強風吹落陽台物品的案例頻傳，部分地區能見度一度低於5公尺。儘管氣象部門提前發布暴雨橙色預警，不少市民仍需冒雨通勤，網友調侃「打工牛馬一進公司雨就停」。