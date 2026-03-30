好市多馬鈴薯8天發芽！還有人照吃「挖掉就好」　營養師：危及生命

▲馬鈴薯發芽會產生神經毒素「龍葵鹼」。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

千萬別跟健康開玩笑！一名網友表示，在好市多買了一大包馬鈴薯，沒想到放8天就有不少顆發芽，讓他傻眼不已。貼文曝光後，有人分享避光、冷藏、冷凍等保存方式，但也有人認為挖掉芽點就能吃。對此，營養師提醒，馬鈴薯發芽或變綠後可能產生龍葵鹼，嚴重恐危及健康，建議別再食用。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，很少買馬鈴薯的他，21日逛好市多突然心血來潮買了一大包，沒想到29日要料理時，竟愣見很多顆呈現發芽的狀態，讓原PO越想越困惑，「怎麼會這麼快呢？是我放太久了？」

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文章曝光後，有網友熱心分享處理方法，「買回來不要洗、不要照太陽，拿吃完的樂事/多力多茲的不透光袋子裝起來，放冰冰箱，大概可放一個禮拜」、「下雨天或有碰到水更快，大概兩天就發芽了，一定要記得冰起來，或是乾脆全部一口氣處理好放冷凍分餐吃，我遇過一次發芽，全部拿去種，4個月後變成馬鈴薯自由」、「我用鋁箔紙一顆顆包起來，放冰箱冷藏，1個月沒問題」、「我有試過，馬鈴薯煮熟壓軟，拿去冷凍，要吃再加熱就好，味道不變」。

不過留言之中，仍有網友照吃不誤，「以前發芽我都不敢吃，後面才知道原來要吃到好幾公斤的量才會中毒，不過之後買的我也都放冰箱了，有幾顆發芽還是會吃」、「我都挖一挖就可以吃了」、「明明就可以吃…把芽眼挖掉就能吃了」、「看過影片英國人從小吃發芽的，因為一大箱放地下室，久了習慣那毒性，台灣人可能不行。」。

營養師警示：龍葵鹼是神經毒素 挖掉芽點也不安全



林俐岑營養師在粉專分享「發芽食物大解密」，直言馬鈴薯是絕對禁忌，因爲開始發芽或表皮變綠時，會大量產生一種叫做「龍葵鹼」的生物鹼，這是植物為了防禦害蟲產生的神經毒素。中毒症狀通常在食用後數小時內出現，輕則噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，重則可能導致頭暈、頭痛、神經麻痺甚至呼吸困難危及生命，「即使挖掉芽點也不安全」。

至於該如何延緩食材發芽？林俐岑分享保存小撇步。以馬鈴薯為例，建議存放在避光陰涼處，並在袋子裡放一顆蘋果，利用蘋果釋放出的乙烯氣體來抑制芽點生長。她最後提醒，正確判斷發芽食物的安全性，才能在節省食材的同時，也守護全家人的健康。