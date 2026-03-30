總統府：美方也關注台灣內部發展　我們會密切注意「鄭習會」進行

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文30日敲定4月將出訪中國大陸，並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在立院不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，對國安與重大建設推進感到擔心，美方也關注台灣內部情勢發展，「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行」。

鄭麗文上午舉行中外記者會時表示，中共中央特別發表歡迎邀請她率團訪陸，她則表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過二十年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」。她說，這迎來馬英九執政八年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪陸已經隔了十年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文指出，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪陸一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，不僅對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達對國防特別條例的力挺，「在這樣的時空背景之下，我們會密切注意鄭習會的進行」。

▼國民黨主席鄭麗文敲定4月赴陸訪問。（圖／記者周宸亘攝）



另外，民進黨秘書長徐國勇也表示，鄭麗文去跟習近平見面，見面要談什麼？是不是能確保台灣主權、自由、民主、人權，這就是台灣人民最關心的。不過似乎台灣人民對鄭麗文要跟習近平見面這件事有疑慮。鄭習會連共產黨都說不能叫鄭習會，要叫兩岸交流，不曉得是什麼樣的兩岸交流？要跟國人講清楚，目的是什麼？

徐國勇表示，真的要交流，要表達台灣民主、自由、人權的關心，還是為了國民黨個人或黨的相關利益？這是台灣人民最關心的，如果不是台灣人民利益，只是個人政黨利益，這是台灣人民所唾棄的，這部分國民黨應該了解。

徐國勇說，甚至從很多報導可看到，連國民黨內部對鄭習會都有不一樣的意見跟批評，「從這可知道，這樣去是否可確保台灣人民利益？這是我們所擔憂、憂心的」。因此，希望鄭麗文去見習近平，要大聲講出幾件事，第一，台灣是個主權獨立的國家，「我希望她能夠大聲講出來，但我相信她不敢」。

徐國勇指出，台灣是自己選總統，「妳也問一下習近平，中國什麼時候要選總統？這個可以問吧？」希望鄭麗文問一下中國，中國什麼時候選總統、國會議員、省長，大聲講出來，這是自由民主最直接的表現，如果這趟是為了自由民主，這一定要問。