百公斤媽懷孕6個月「血糖飆213」　醫驚：胎兒恐變巨嬰、肩難產

▲陳小姐求子多年，但體重破百，被測出血糖超標，透過靠健保給付「連續血糖監測」，日日挨針，終於順利產女。（圖／豐原醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

近年台灣妊娠糖尿病盛行率由過去約5%至7%，上升至約15%至18%，顯示每6名孕婦中就可能有1人面臨血糖異常問題。一名36歲陳小姐體重破百，在懷孕24週接受75克葡萄糖耐受測試時，檢驗數值全面超標，確診為妊娠糖尿病，恐產下巨嬰；醫師建議24小時監測血糖變化，最終順利產下3430公克健康女嬰，母女平安。

衛生福利部豐原醫院新陳代謝科主任林育玲指出，妊娠糖尿病多數沒有明顯症狀，卻可能悄悄增加母胎風險，若血糖控制不佳，胎兒可能過度生長形成巨嬰，增加肩難產、出生後低血糖甚至危及生命的風險；孕婦本身也可能面臨羊水過多、早產、子癲前症與剖腹產機率上升等問題。

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▲健保署已將連續血糖監測（CGM）納入健保給付。適用對象包括第1型糖尿病患者、懷孕中的第2型糖尿病患者，以及需施打胰島素的妊娠糖尿病孕婦。（圖／豐原醫院提供）



此外，妊娠糖尿病不只影響孕期。產婦日後罹患第2型糖尿病的風險明顯提高，孩子未來出現肥胖與代謝疾病的機率也相對增加，因此孕期血糖管理格外重要。

確診初期，陳小姐每天需扎手指監測血糖高達7次，身體疼痛加上心理壓力，讓孕期更加煎熬。為提升血糖管理品質，醫療團隊建議裝設連續性血糖監測器（CGM），該裝置透過約50元硬幣大小的皮下感測器，24小時監測血糖變化，數據即時傳送至手機App，讓孕婦能隨時掌握血糖波動趨勢。

健保署已將連續血糖監測（CGM）納入健保給付。適用對象包括第1型糖尿病患者、懷孕中的第2型糖尿病患者，以及需施打胰島素的妊娠糖尿病孕婦。林育玲也提醒，高齡產婦、懷孕前體重過重或肥胖者、有糖尿病家族史，或曾生過體重過重嬰兒的孕婦，都屬妊娠糖尿病高風險族群，更應主動提早接受篩檢與醫師評估。