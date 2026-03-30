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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

▲盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）

▲盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台中市長盧秀燕接受媒體專訪表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」，與國民黨中央不同調，引起討論。對此，媒體人樊啓明今（30日）表示，直接站上泛綠受眾廣泛的平台發聲，向綠選民展現對話誠意，這步棋墊高了她的政治格局，論述最大的突破點在於，試圖撕下常遭對手貼上的反軍購標籤，現在在藍營內部提供多一條路選擇，哪套論述更貼近主流民意、馬上就有答案，還是那句話「先有2026 才有2028」。

樊啓明表示，台中市長盧秀燕登上《自由時報》頭版頭，還是專訪形式，很難不被高度關注。打聽了一下，盧秀燕過去在媒體的關係，本就與該報總編輯熟識。只是這次受邀採訪，獲得頭版與二版整版的超高規格待遇，確實讓盧陣營出乎意料。

樊啓明表示，不過直接站上泛綠受眾廣泛的平台發聲，向綠選民展現對話誠意，這步棋墊高了她的政治格局。

樊啓明指出，專訪最核心的部分是盧秀燕劃出了政策區隔。針對政院版1.25兆元軍購案，國民黨中央將底線定於3800億元加N；盧秀燕卻直接喊出8000億至1兆元的支持區間。

樊啓明說，論述上最大的突破點在於，盧秀燕明言全球都在爭搶軍備之際，台灣防衛不需苦等發價書。這番發言試圖撕下藍營常遭對手貼上的反軍購標籤。

樊啓明認為，儘管盧秀燕用「個人不能代表全部」來說明與黨中央不同調。但盧秀燕接下來就要展開2026全台輔選行程，現在舉旗在藍營內部提供多一條路選擇，哪套論述更貼近主流民意、更能被黨籍參選人歡迎，馬上就有答案，還是那句話「先有2026 才有2028」。

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