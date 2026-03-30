遭掌摑工讀生驗傷結果曝！房仲經理這原因被勸導　竟囂張動手打人

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨(29)日晚間開幕賽驚傳球迷掌摑工讀生事件，受害的20歲蔡姓工讀生事後前往醫院驗傷，傷勢稍早曝光，確認聽力未受影響，但出現左臉挫傷、頭暈，以及左側口腔黏膜擦傷。警方已將動手的49歲蔣姓男子依傷害罪移送法辦，中華職棒聯盟也強調將提告並列入黑名單。

▲蔣男掌摑工讀生，工讀生驗傷後確認聽力未受損，但有左臉挫傷、頭暈、左口腔黏膜擦傷等症狀。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

事發當時球場進行人流管制，工讀生上前勸導蔣男不要倚靠欄杆、並請其勿在走道逗留，但蔣男不僅未配合，還與現場人員發生口角。另一名蔡姓工讀生見狀上前協助勸說，未料蔣男情緒失控，當場揮手掌摑對方左臉，還出言辱罵，力道之大讓工讀生當場踉蹌後退，現場球迷甚至目擊其「嘴巴流血」，畫面引發譁然。

事件發生後，警方到場將蔣男帶回釐清案情，並依傷害罪嫌移送偵辦，蔣男身分隨後也遭肉搜是某房仲公司的「儲備經理」，房仲公司在事件爆發後火速將其開除。此外，蔣男也被起底過去曾2次因行車糾紛情緒失控動手打人的前科，分別遭判處拘役25日與4個月徒刑，豈料他仍不知悔改，只因被勸導勿在走道逗留就掌摑工讀生。

中華職棒聯盟嚴正表示，對於任何暴力行為絕不容忍，除全力協助受害者進行法律追訴外，也已將蔣男列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以確保現場工作人員與觀眾安全。聯盟也立即派員陪同受害工讀生就醫驗傷及報案。經檢查後，確認其聽力未受損，但仍有臉部挫傷、頭暈及口腔擦傷等情形，後續仍須觀察是否出現持續性不適。