亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



中華職棒例行賽3月29日首度於台南亞太棒球場開打，吸引2萬3500名球迷進場，創下國內戶外棒球場觀賽人數新高，台南地院也把握這波棒球熱潮，結合開幕戰進行國民法官制度宣導，走入人群、走進球場，讓法治教育不再只是課堂上的名詞，而是貼近生活的公共議題。

台南地院表示，此次特別與主場統一獅隊合作，由院長陳連發、行政庭長楊書琴率領國民法官科同仁，在球場外廣場設置宣導攤位，透過互動遊戲與趣味問答，讓球迷在輕鬆氛圍中認識國民法官制度。現場也準備明星球員簽名球等文宣贈品，成功吸引大量民眾參與，氣氛熱絡。

除了場外宣導，開幕表演中也透過吉祥物與啦啦隊的活潑演出，進一步加深球迷對國民法官制度的印象。現場民眾橫跨老中青三代，參與度高，顯示此類跨界結合的宣導方式，有效提升民眾對司法制度的理解與關注。

台南地院指出，從互動過程中可見，不同年齡層對國民法官制度關心的面向各有不同。壯年族群多關注擔任國民法官時，如何兼顧工作與家庭，包括公假制度與幼兒照顧問題；年長者則較擔心年齡與身體狀況是否適任。對此，現場人員逐一說明相關規定，讓民眾釐清疑慮，重新認識制度內容。

台南地院強調，國民法官制度是司法改革的重要里程碑，也是落實主權在民的具體實踐，期盼透過持續走入公共場域的宣導方式，深化民眾對司法制度的信任與參與，鼓勵更多人未來能踴躍投入國民法官的行列，共同維護司法正義。