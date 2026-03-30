　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


中華職棒例行賽3月29日首度於台南亞太棒球場開打，吸引2萬3500名球迷進場，創下國內戶外棒球場觀賽人數新高，台南地院也把握這波棒球熱潮，結合開幕戰進行國民法官制度宣導，走入人群、走進球場，讓法治教育不再只是課堂上的名詞，而是貼近生活的公共議題。

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南地院表示，此次特別與主場統一獅隊合作，由院長陳連發、行政庭長楊書琴率領國民法官科同仁，在球場外廣場設置宣導攤位，透過互動遊戲與趣味問答，讓球迷在輕鬆氛圍中認識國民法官制度。現場也準備明星球員簽名球等文宣贈品，成功吸引大量民眾參與，氣氛熱絡。

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

除了場外宣導，開幕表演中也透過吉祥物與啦啦隊的活潑演出，進一步加深球迷對國民法官制度的印象。現場民眾橫跨老中青三代，參與度高，顯示此類跨界結合的宣導方式，有效提升民眾對司法制度的理解與關注。

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南地院指出，從互動過程中可見，不同年齡層對國民法官制度關心的面向各有不同。壯年族群多關注擔任國民法官時，如何兼顧工作與家庭，包括公假制度與幼兒照顧問題；年長者則較擔心年齡與身體狀況是否適任。對此，現場人員逐一說明相關規定，讓民眾釐清疑慮，重新認識制度內容。

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南地院強調，國民法官制度是司法改革的重要里程碑，也是落實主權在民的具體實踐，期盼透過持續走入公共場域的宣導方式，深化民眾對司法制度的信任與參與，鼓勵更多人未來能踴躍投入國民法官的行列，共同維護司法正義。

▲台南地院結合亞太棒球場開幕戰設攤宣導國民法官制度，吸引球迷熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽光男當兵智力退化到2歲亡　母悲告別：謝謝來當我兒子
快訊／特斯拉新Model Y　台灣撞擊測試曝
幸福家總經理3度鞠躬道歉　切割蔣男「雙方是承攬契約關係」
快訊／蔣男發道歉聲明　請不要騷擾我無辜的家人
瑤瑤分手韓國男友真相！　「買房講好平分房貸」事後卻反悔
金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機
縣長參選人出車禍　未禮讓直行車與女騎士碰撞
幸福家終止合約「永不錄用」：會勸他出面道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偏鄉醫療資源不足盼曙光　恆基70週年收「洋蔥禮」暖哭全場

基隆攜手新竹深化市政交流　謝國樑盼打造宜居永續城市

「中埔幸福小黃」通車　老幼出門就醫、就學不再是難事

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

企業挺消防！　安平產業園區協進會慰問南消七大隊

清明連假新玩法！海線優質不動產邀競標　花東觀光順道帶回家

喪父又扛醫喪費+病弱相依難撐　枋寮警攜手善心團體送暖助弱勢

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區　違規用火最高可罰

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

偏鄉醫療資源不足盼曙光　恆基70週年收「洋蔥禮」暖哭全場

基隆攜手新竹深化市政交流　謝國樑盼打造宜居永續城市

「中埔幸福小黃」通車　老幼出門就醫、就學不再是難事

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

企業挺消防！　安平產業園區協進會慰問南消七大隊

清明連假新玩法！海線優質不動產邀競標　花東觀光順道帶回家

喪父又扛醫喪費+病弱相依難撐　枋寮警攜手善心團體送暖助弱勢

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區　違規用火最高可罰

鄭習會4月登場衝擊國民黨選情？　蔣萬安：必須要秉持對等尊嚴

愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

大阪親子遊懶人包！精選14處景點與一日遊玩法　帆船下午茶必體驗

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

快訊／高雄大寮小貨車失控撞斷電桿！駕駛昏迷送醫

快訊／今年首發高溫警示　台南亮黃燈「上看36度」

全家「23元燕麥飯」新品登場　萊爾富新推「動福鮮乳」限時優惠

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD

地方熱門新聞

斯巴達10週年前哨戰！漁光島沙地開練

南消七大虎尾寮救護訓練升級導入MARCH流程強化戰術應變

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

喪父又扛醫喪費　枋警+善心團體助弱勢

從板金科到三連霸議員李中岑拚四連任有心就能發光

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官

2026風城野營祭盛大開幕

桃園民進黨新住民諮詢站　聚焦權益與資源連結

企業挺消防！安平產業園區協進會慰問南消七大隊

大林關公節4/4登場　撒烏魚子、馬卡保健品

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

竹市首場「風城名人講堂」邀張泰山分享

狹小道路硌未禮讓　兩車對撞2人傷

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區違規用火最高可罰

更多熱門

相關新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

台南亞太棒球場29日晚間發生觀眾出手攻擊場館工作人員事件，台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方於當晚7時30分許接獲報案，指稱觀眾席後方發生糾紛，立即派員到場處理，並將與工作人員發生糾紛，掌摑工作人員的49歲蔣姓男子帶返派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦。

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

統一獅新家首戰史上戶外最多觀眾！

統一獅新家首戰史上戶外最多觀眾！

賴清德訪台鋼休息室　與日籍教練撞臉

賴清德訪台鋼休息室　與日籍教練撞臉

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！

關鍵字：

亞太球場台南地院國民法官

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面