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員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

▲▼ 從員林到二林 彰化看守所遷建完成邁向現代化矯正 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲從員林到二林，彰化看守所遷建完成邁向現代化矯正。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化看守所原址於彰化縣員林市，奉行政院核定修正計畫於二林鎮新址開始興辦遷建工程，2025年12月底完工，並於2026年2月中旬順利取得使用執照，今（30）天清晨五點開始移禁作業，分2梯次共派出14輛遊覽車收容人，這也是彰化司法史上首次大規模收容人移動，因為移送到二林，3月26日起禁止接見，4月1日開始接見作業，新址緊臨彰化監獄。

彰化看守所指出，法務部矯正署彰化看守所於57年10月14日成立，原址位於彰化縣員林市，基地面積約1公頃，核定收容人容額為312名。法務部與矯正署為因應矯正業務發展需求並提升整體收容品質與管理效能，爰指示彰化看守所研擬遷建中長程個案計畫，並在109年5月間奉行政院核定修正計畫於彰化縣二林鎮新址開始興辦遷建工程。

▲▼ 從員林到二林 彰化看守所遷建完成邁向現代化矯正 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

遷建工程基地面積約7.7公頃，總計畫經費35億餘元，於114年12月底完工，並於115年2月中旬順利取得使用執照，相關設施設計係依現代化矯正管理需求規劃，並兼顧安全戒護、收容品質及教化空間，收容人容額未來可逐步提升至1500名，以強化整體矯正量能與舒緩超額收容壓力。

今日移禁收容人數為473人，為確保移禁過程安全、秩序及周延性，採分批、分流方式進行，矯正署已責成本所縝密規劃，亦指派適當層級人員協同本所事前拜會、協調相關警政支援單位共同投入執行。今日移禁作業由矯正署調派靖安小組及協請彰化縣警察局全程協助警戒與交通疏導，以確保人員、車輛及周邊環境之安全無虞。

▲▼ 從員林到二林 彰化看守所遷建完成邁向現代化矯正 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化看守所新址設施依現代化矯正管理需求規劃設計，除建置中央監控與戒護動線結合以強化收容戒護安全機制外，且為兼顧收容人基本生活品質，舍房空間每人由0.7坪提升至1坪並落實一人一床政策目標，另設置多元教化輔導與職訓練空間，以利銜接後續社會賦歸，有助於提升整體矯正效能。

未來，將恪遵矯正署政策持續推動各項矯正設施優化與管理措施精進，並秉持人權保障與社會安全並重之原則，提升整體矯正效能，回應社會期待。

▲▼ 從員林到二林 彰化看守所遷建完成邁向現代化矯正 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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