「中埔幸福小黃」通車　老幼出門就醫、就學不再是難事

▲嘉義中埔幸福小黃正式通車，深入巷弄照顧偏鄉交通。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



為解決偏鄉居民就醫、就學及採買的交通不便，嘉義縣政府與交通部公路局攜手推動「幸福巴士 2.0」計畫。今（30）日於中埔鄉嘉檳文化館舉行「中埔幸福小黃」通車典禮，正式開通「幸福中埔 1 路」及「幸福中埔 2 路」，標誌著嘉義縣公共運輸服務邁入第 12 個鄉鎮，將幸福載進偏鄉巷弄。

本次營運範圍涵蓋中埔鄉塩舘、灣潭、石硦、瑞豐、深坑及同仁等 6 個村落。嘉義縣長翁章梁上任以來，致力縮短城鄉差距，認為幸福巴士是落實社會福利的最基礎建設。目前全縣已推動 24 條路線，透過機動性高的 9 人座車輛或計程車，填補大型公車無法深入偏遠巷道的缺口，讓長輩就醫、學子通勤不再受限。

「幸福中埔 1 路」由隆興村發車，經灣潭、塩館至聖馬爾定醫院；「幸福中埔 2 路」則由深坑村出發，沿途經瑞豐、石硦及同仁村。兩條路線除了每日固定往返各 3 班次外，更提供靈活的「預約服務」與「隨招隨停」。民眾只要於發車前 2 個工作日，透過電話或「嘉義縣 iBus」APP 預約，即便只有 1 人也能發車，實現「量身打造」的接送體驗。

嘉義區監理所所長張耀輝表示，全台幸福巴士涵蓋率已達 95.1%。本次通車典禮現場也同步宣導高齡換照（年齡下修至 70 歲）新政，並試辦「一站式服務」，讓長輩搭乘幸福小黃到場後，能同時完成體檢、認知測驗與領取新照，不僅省去奔波之苦，更強化了用路安全。

嘉義縣政府呼籲鄉親多加利用敬老卡及愛心卡搭乘，讓這份「幸福」不僅載得動居民，更能串起偏鄉與城鎮間的暖心連結。