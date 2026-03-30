本來用手機追劇！她突「搶用65吋大電視」原因網秒懂：帥到外太空

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本來用手機追劇！她為看《逐玉》張凌赫「搶用大電視」　一票秒懂

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／張凌赫工作室official）

▲張凌赫憑藉《逐玉》人氣再大漲。（圖／翻攝自微博／張凌赫工作室official，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》在台爆紅，兩人的超高顏值引發討論，許多人也因此變成「核桃」，還將手機、電腦桌布全換成張凌赫的照片。前主播蕭彤雯也發文表示，她平時都不太看電視的，但最近因為「武安侯」實在太帥了，所以她也忍不住在加入搶電視的行列，甚至還將手機桌布給換掉了。

本來用手機追劇，她為張凌赫開始搶電視

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張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯謝征，不論是「小號」言正，還是「大號」謝征，只要一出場，總讓許多觀眾小鹿亂撞。蕭彤雯就在臉書粉專發文表示，她在家幾乎不看電視，覺得用手機追劇就可以了，所以她從來不會和家人搶電視。

但蕭彤雯透露，自從看了《逐玉》之後，她現在只要一有時間，就會黏在沙發上，等到小孩、老公都睡著了之後，她更是看得欲罷不能。她後來就問老公，「你知道我為什麼都不用手機看劇了嗎？」並解釋「因為武安侯實在太帥了！一定要用65吋大電視看！手機看不清楚！不行啊～」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／張凌赫工作室official）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／張凌赫工作室official）

蕭彤雯換桌布，老公懶得講話了

老公聽到後，忍不住翻了個白眼，並說「那你就設手機桌布，每天看個夠啊！」聞言，蕭彤雯也馬上照著做，結果沒想到「老公現在懶得跟我說話」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「這兩張好帥呀！言正就是正」、「我用75吋看」、「張凌赫的唇形太性感了，尤其下唇中間的那道線，簡直讓唇形美到爆」、「我的手機桌布也是這張，很撩人」、「他真的很帥啊！想把他演的都看過」、「真的，大螢幕看就是不一樣，最近我看大螢幕的《愛你》，簡直帥到外太空去了」。

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