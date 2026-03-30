快訊／新北淡水男子高處墜社區花圃！　「頭部重創」搶救無效亡

▲新北市淡水區爆墜樓事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市淡水區淡金路30日上午11時51分發生一起墜樓案！一名60歲的男子因不明原因從高處墜落，倒臥一樓花圃內頭部重創。警消獲報趕抵現場，將男子送醫搶救，但男子仍因傷勢過重不幸於中午12時43分宣告不治。據了解，男子居住在該社區7樓，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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