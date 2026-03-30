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滷味藏刀片太驚悚！宜蘭「鴨喜露」工廠遭稽查...被揪一堆缺失

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

▲宜蘭衛生局稽查「鴨喜露」販售與製作場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭在地知名滷味連鎖店「鴨喜露」驚傳滷牛筋內含一大截生鏽美工刀片，宜蘭衛生局今（30）日稽查業者第一時間下架回收各分店之同批牛筋產品計11公斤，及現場製作過程、成品及已下架回收之產品，尚未發現有美工刀片，另發現販售場所之部分食材保存未加蓋、販售區域環境雜亂需整理、清潔用品未專區存放等，以及製作場所之作業廠區環境及設備未保持整潔、私人物品未專區存放、食材及器皿離地放置等；倘若複查不合格，將依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

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宜蘭衛生局表示，針對民眾於網路反映購買宜縣某滷味業者販售之牛筋食品，食用時發現摻有美工刀片之食安疑慮，衛生局接獲訊息立即派員前往該業者之販售店家及食品製作場所稽查。

▲▼宜蘭衛生局稽查「鴨喜露」販售與製作場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭衛生局稽查「鴨喜露」販售與製作場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭衛生局稽查「鴨喜露」販售與製作場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭衛生局稽查「鴨喜露」販售與製作場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經掌握，業者已第一時間下架回收各分店之同批牛筋產品計11公斤，稽查現場製作過程、成品及已下架回收之產品尚未發現有美工刀片，惟仍就現場環境衛生缺失部分責令業者限期改正，包括販售場所之部分食材保存未加蓋、販售區域環境雜亂需整理、清潔用品未專區存放等，以及製作場所之作業廠區環境及設備未保持整潔、私人物品未專區存放、食材及器皿離地放置等；倘若複查不合格，將依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，食品業者應落實自主管理，並注意設備、器具之完整度及產品上市前之監控管理，避免異物掉落，確保所供應食品之衛生安全。

衛生局長徐迺維提醒業者，依食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則；違反者，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打衛生局專線電話：03-9332779，消費爭議處理可洽本府消費者服務專線：1950，將有專人為您服務。

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