從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

▲台南市議員李中岑從板金科出身，一路拚出三連任佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



從高職板金科學生，到台南市議會三連任議員，並準備挑戰四連霸，李中岑的人生軌跡，像一條逆風而行的河，卻越划越穩、越走越亮。她以自身經歷向學弟妹證明，只要有心、肯努力，不論起點在哪，都能在不同領域發光發熱。

李中岑畢業於成大南工板金科92級55屆，談起這段背景，她笑說常讓人「一臉驚訝」。當年因身為划船選手，養成高度紀律與服從訓練的習慣，不服輸的性格，也讓她在體育競技中一路突破自我，累積亮眼成績。優異表現更讓她從高中一路到研究所，皆以保送進入國立學校就讀。

她在國際與全國賽事中戰績豐碩，包括國際名校８人單槳有舵式金牌、香港划船錦標賽４人雙槳金牌、美國鳳凰城國際龍舟邀請賽金牌；國內則拿下全運會四人雙槳金牌、大專盃金牌等佳績，並多次於全運會奪牌。運動員的磨練，讓她在面對挑戰時，更具韌性與專注力。

走出體壇後，李中岑選擇投身公共服務，從台南縣市合併後第二屆議會開始，連續當選第三、第四屆市議員，今年更將挑戰四連任。身為三個孩子的母親，她特別關注青年低薪與就業議題，期盼透過政策推動改善年輕世代的處境。

除了政治表現，她在教育與體育領域也持續耕耘，曾任國小教師、中華民國划船協會理事長，並擔任台南市議會國民黨團書記長等職務，跨界經歷豐富。近年更接連獲得台南大學及成大南工「最年輕傑出校友」肯定，成為學弟妹眼中的典範人物。

面對學弟妹好奇她的成功關鍵，李中岑沒有華麗答案，只給出最直接的一句話：「只要有心，拿出專業態度，每個人都可以在自己的領域發光。」這句話或許簡單，卻是她一路走來最真實的註解。從板金科到議會殿堂，她走過的不是捷徑，而是一段段紮實累積的過程。她的故事，也像一面鏡子，照出一種可能——出身不設限，關鍵在你敢不敢全力以赴。