國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨對國防特別預算中對美軍購主張「發價書來就同意」，遂提「3800億+N」版特別條例，但台中市長盧秀燕卻表態「合理應該通過8000億元到1兆元之間」，認為軍購「不必等發價書」。隨後，中共與國民黨今（30日）一早就宣布國民黨主席鄭麗文將率國民黨訪團於4月7日至12日到中國參觀訪問。對此，民進黨立委林俊憲解讀，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。因此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪問團搭乘美軍C-40行政專機於今（30日）凌晨抵達松山機場。而剛結束訪美行的台中市長盧秀燕也接受《自由時報》專訪表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」；報導也刊載，盧認為，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立法院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

隨後，國民黨主席辦公室與中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤今早就正式宣布，中國國家領導人習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

對此，民進黨立委林俊憲表示，「哎呀，看來我說的沒錯，隨著美方關切越加熱絡，『鄭習會』越有提前的壓力，」，美國參院外交委員會的跨黨派訪團前腳剛落地，中國官媒立刻宣布「鄭習會」落在4月7日，因為習近平開始擔心國民黨要被美國拐走了。

林俊憲認為，有趣的是，剛訪美返國的盧秀燕，也準時發動攻勢。她訪美11天後悄悄回國，透過獨家專訪，精準拋出自己的「國防成績單」。她主張軍購預算應該提高到8000億至1兆元，更直言「全球都在搶武器」，台灣根本沒時間再等發價書。這番話，等於隔空狠狠打了還在糾結「黑箱」、「等資料」的鄭麗文一巴掌。

林俊憲指出，至於國民黨內的親美路線，盧秀燕說得很直接，「個人的言論不一定代表全部」，翻成白話就是，「麗文，妳那套，不代表國民黨主流」。這不只是打臉鄭麗文，也是對黨內所有對軍購案還有疑慮的人喊話，「別再躲了，該站出來表態了」。只要黨內反對擋軍購的聲音越來越多，主席再怎麼想拖，也只能廣納建言。

林俊憲認為，當美國參院外委會議員抵台「施壓」，而盧秀燕又在專訪中扮演「內應」，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。因此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。

林俊憲表示，現在的國民黨是自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭麗文不得不請示「主席」的意見。

民進黨秘書長徐國勇上午出席「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會後受訪時也說，是鄭麗文說了算、還是盧秀燕說了算？請國民黨先把這個釐清。賴政府提出1.25兆國防特別預算，要看看AIT、美國議員、美國智庫等說法，這1.25兆不是憑空生出來，而是經過兩年多精密跟美國商討、計算，根據台灣的防衛能力、所需，而計算出來的。

徐國勇強調，希望國民黨了解自己內部為何會有這麼大的差距，到底是鄭麗文說了算，還是盧秀燕說了算？還是台灣真正的國防安全才是應該關心的？「這才是真正我們要來算數的，大家好好去算一算、想一想」。