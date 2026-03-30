　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

▲▼鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨對國防特別預算中對美軍購主張「發價書來就同意」，遂提「3800億+N」版特別條例，但台中市長盧秀燕卻表態「合理應該通過8000億元到1兆元之間」，認為軍購「不必等發價書」。隨後，中共與國民黨今（30日）一早就宣布國民黨主席鄭麗文將率國民黨訪團於4月7日至12日到中國參觀訪問。對此，民進黨立委林俊憲解讀，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。因此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪問團搭乘美軍C-40行政專機於今（30日）凌晨抵達松山機場。而剛結束訪美行的台中市長盧秀燕也接受《自由時報》專訪表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」；報導也刊載，盧認為，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立法院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

隨後，國民黨主席辦公室與中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤今早就正式宣布，中國國家領導人習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

對此，民進黨立委林俊憲表示，「哎呀，看來我說的沒錯，隨著美方關切越加熱絡，『鄭習會』越有提前的壓力，」，美國參院外交委員會的跨黨派訪團前腳剛落地，中國官媒立刻宣布「鄭習會」落在4月7日，因為習近平開始擔心國民黨要被美國拐走了。

林俊憲認為，有趣的是，剛訪美返國的盧秀燕，也準時發動攻勢。她訪美11天後悄悄回國，透過獨家專訪，精準拋出自己的「國防成績單」。她主張軍購預算應該提高到8000億至1兆元，更直言「全球都在搶武器」，台灣根本沒時間再等發價書。這番話，等於隔空狠狠打了還在糾結「黑箱」、「等資料」的鄭麗文一巴掌。

林俊憲指出，至於國民黨內的親美路線，盧秀燕說得很直接，「個人的言論不一定代表全部」，翻成白話就是，「麗文，妳那套，不代表國民黨主流」。這不只是打臉鄭麗文，也是對黨內所有對軍購案還有疑慮的人喊話，「別再躲了，該站出來表態了」。只要黨內反對擋軍購的聲音越來越多，主席再怎麼想拖，也只能廣納建言。

林俊憲認為，當美國參院外委會議員抵台「施壓」，而盧秀燕又在專訪中扮演「內應」，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。因此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。

林俊憲表示，現在的國民黨是自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭麗文不得不請示「主席」的意見。

民進黨秘書長徐國勇上午出席「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會後受訪時也說，是鄭麗文說了算、還是盧秀燕說了算？請國民黨先把這個釐清。賴政府提出1.25兆國防特別預算，要看看AIT、美國議員、美國智庫等說法，這1.25兆不是憑空生出來，而是經過兩年多精密跟美國商討、計算，根據台灣的防衛能力、所需，而計算出來的。

徐國勇強調，希望國民黨了解自己內部為何會有這麼大的差距，到底是鄭麗文說了算，還是盧秀燕說了算？還是台灣真正的國防安全才是應該關心的？「這才是真正我們要來算數的，大家好好去算一算、想一想」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IAEA證實：伊朗「孔達布核設施」徹底癱瘓　被轟炸無法再運作
美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資
診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝
被甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過
亞太球場暴力男遭肉搜！　方昶詠發聲
快訊／健身網紅毆警　遭壓地上銬逮捕
「光電不行了」才喊重啟核能？　案場荒廢畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

不同調？盧秀燕拋軍購最少8千億　鄭麗文：若調整由黨團自主處理

國防預算與鄭麗文不同調　盧秀燕：個人意見不代表全部

赴陸見習近平　鄭麗文：行前、會後都非常願意與賴清德見面對話

趙少康挺鄭麗文：「鄭習會」若讓北京承諾不獨就不打台灣　將史上留名

鄭麗文4月訪中見習近平　民進黨團：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

黃國昌喊「操弄司法者下台」　徐國勇：是啊！國民黨下台了

快訊／鄭習會4月登場　鄭麗文：全世界奉行一中政策、不支持台獨

盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言

徐國勇鼓勵鄭麗文問習近平：中國何時選總統　講年輕時的台獨主張

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

不同調？盧秀燕拋軍購最少8千億　鄭麗文：若調整由黨團自主處理

國防預算與鄭麗文不同調　盧秀燕：個人意見不代表全部

赴陸見習近平　鄭麗文：行前、會後都非常願意與賴清德見面對話

趙少康挺鄭麗文：「鄭習會」若讓北京承諾不獨就不打台灣　將史上留名

鄭麗文4月訪中見習近平　民進黨團：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

黃國昌喊「操弄司法者下台」　徐國勇：是啊！國民黨下台了

快訊／鄭習會4月登場　鄭麗文：全世界奉行一中政策、不支持台獨

盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言

徐國勇鼓勵鄭麗文問習近平：中國何時選總統　講年輕時的台獨主張

本來用手機追劇！她突「搶用65吋大電視」原因網秒懂：帥到外太空

重溫結婚誓言「每次背都淚崩」　何如芸舞台劇揭密30年婚內失戀！

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士　將於電腦展暢談AI新未來

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

獨／富邦啦啦隊女神老闆面前大腿開叉　被主持人矇臉還要送獎金大失血

員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

快訊／淡水社區墜樓意外！60歲男「墜落花圃」　頭部重傷搶救中

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

政治熱門新聞

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

空軍AI大翻車！　4400萬設備淪擺設

快訊／鄭習會來了　習近平邀鄭麗文赴陸訪問

快訊／4月訪陸　鄭麗文：全世界都奉行一中政策

列惡行控「職場霸凌最高等」是俞大㵢　他喊話林佳龍別保吳釗燮人馬

空軍AI大出包　群組炸鍋狂罵

《陽光女子合唱團》惹議　文化部要求說明

8萬小草上凱道？　四叉貓分析實際數字：是個「乘十」的政黨

美參院跨黨派訪團今凌晨抵台　美同意82套海馬士首期款展延

粉專抓包「民眾黨329上凱道」直播灌水！　10分鐘暴增5萬人

LIVE／「鄭習會」敲定4月7日登場！　鄭麗文1100召開中外記者會

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」　民眾黨：凱道現場8萬人

更多熱門

相關新聞

不同調？盧秀燕拋軍購最少8千億　鄭麗文：若要調整由黨團處理

不同調？盧秀燕拋軍購最少8千億　鄭麗文：若要調整由黨團處理

剛結束訪美行的台中市長盧秀燕首度表態，軍購預算應通過8000億元到1兆元之間並強調，除立院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元軍購「不必等發價書」應趕快通過，明顯與國民黨主席鄭麗文主張「3800億+N」大不同。對此鄭麗文今（30日）受訪表示，國民黨絕非只支持3800億，未來若有正式完整資訊，黨團也會立刻審查對美軍購，她尊重黨團自主，若有必要調整，都會由立法院黨團全權處理。

國防預算與黨不同調　盧秀燕：個人意見不代表全部

國防預算與黨不同調　盧秀燕：個人意見不代表全部

趙少康挺鄭麗文：「鄭習會」若讓北京承諾不獨就不打台灣　將史上留名

趙少康挺鄭麗文：「鄭習會」若讓北京承諾不獨就不打台灣　將史上留名

鄭習會4月登場　民進黨團：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

鄭習會4月登場　民進黨團：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言

盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言

關鍵字：

林俊憲盧秀燕鄭習會軍購

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面