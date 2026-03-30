搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

▲習近平邀請鄭麗文4月出訪江蘇、上海、北京。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文受中國國家主席習近平邀請率團訪中，對此鄭麗文表示欣然接受邀請。消息一出，各大韓媒便搶先報導，甚至在標題強調國民黨「親中」色彩濃厚，尤其美國總統川普將於5月訪中，然而鄭麗文卻可能搶先一步會晤習近平，更獲韓媒關注，認為中共想在台海議題奪取話語主導權。

自從鄭麗文於30日上午11時召開記者會、正式宣布將於4月7至12日出訪中國江蘇省、上海市、北京市之後，《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》、《中央日報》等主流韓媒陸續在官網首頁搶鮮報導此消息，表示是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱訪中後，時隔10年再度有國民黨主席訪中。

具有官方色彩的南韓通訊社《韓聯社》在報導時，以「習近平，在川普訪中之前邀請『親中』台灣第一大在野黨黨代表（訪中）」為標題，強調國民黨為親中色彩濃厚的台灣第一大在野黨，報導引用中國國務院國台辦主任宋濤的聲明，指出鄭麗文去年10月當選黨主席後便多次表達訪中意願，期許能成為國共兩黨和兩岸和平發展的契機。

▲鄭麗文當選國民黨黨主席後多次表達訪中意願。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》指出，國民黨副主席蕭旭岑於上個月（2月）率團出席國共智庫論壇，會晤國台辦宋濤，是該智庫中斷近9年後再度重啟，報導更關注鄭麗文訪中的時間點搶在川普之前。據悉，美國白宮發言人李維特透露，川習會預計5月14至15日之間舉行。

《韓聯社》分析，自從民進黨從2016年執政後至今，中國便斷絕和民進黨政府的官方對話，轉而維持與國民黨的溝通，透過台海政治平衡來取得溝通空間，一方面強調「反對台獨、和平交流」，另一方面則透過與國民黨的交流向國際社會釋出緩解緊張情勢的印象，採取軟硬兼施的戰略。

來自南韓的中國政法大學教授文日鉉向《韓聯社》表示，「（中國）搶在美中會談之前，搶先邀請台灣國民黨主席訪中，是為了消除國際社會對於中國侵台的擔憂，同時更向美國與全世界釋出訊息，警告別干涉台灣問題。」

韓媒《News1》則是點出，距離上一次的國共會談已經是10年前，2015年當時還是台灣執政黨的國民黨時任黨主席朱立倫曾與習近平進行會談，然而2016年蔡英文當選中華民國總統，接棒國民黨黨主席的洪秀柱會晤習近平後，國共兩黨至今便再未舉行正式會談。