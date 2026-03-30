　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

▲▼中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

▲習近平邀請鄭麗文4月出訪江蘇、上海、北京。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文受中國國家主席習近平邀請率團訪中，對此鄭麗文表示欣然接受邀請。消息一出，各大韓媒便搶先報導，甚至在標題強調國民黨「親中」色彩濃厚，尤其美國總統川普將於5月訪中，然而鄭麗文卻可能搶先一步會晤習近平，更獲韓媒關注，認為中共想在台海議題奪取話語主導權。

自從鄭麗文於30日上午11時召開記者會、正式宣布將於4月7至12日出訪中國江蘇省、上海市、北京市之後，《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》、《中央日報》等主流韓媒陸續在官網首頁搶鮮報導此消息，表示是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱訪中後，時隔10年再度有國民黨主席訪中。

具有官方色彩的南韓通訊社《韓聯社》在報導時，以「習近平，在川普訪中之前邀請『親中』台灣第一大在野黨黨代表（訪中）」為標題，強調國民黨為親中色彩濃厚的台灣第一大在野黨，報導引用中國國務院國台辦主任宋濤的聲明，指出鄭麗文去年10月當選黨主席後便多次表達訪中意願，期許能成為國共兩黨和兩岸和平發展的契機。

▲▼中國國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭麗文當選國民黨黨主席後多次表達訪中意願。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》指出，國民黨副主席蕭旭岑於上個月（2月）率團出席國共智庫論壇，會晤國台辦宋濤，是該智庫中斷近9年後再度重啟，報導更關注鄭麗文訪中的時間點搶在川普之前。據悉，美國白宮發言人李維特透露，川習會預計5月14至15日之間舉行。

《韓聯社》分析，自從民進黨從2016年執政後至今，中國便斷絕和民進黨政府的官方對話，轉而維持與國民黨的溝通，透過台海政治平衡來取得溝通空間，一方面強調「反對台獨、和平交流」，另一方面則透過與國民黨的交流向國際社會釋出緩解緊張情勢的印象，採取軟硬兼施的戰略。

來自南韓的中國政法大學教授文日鉉向《韓聯社》表示，「（中國）搶在美中會談之前，搶先邀請台灣國民黨主席訪中，是為了消除國際社會對於中國侵台的擔憂，同時更向美國與全世界釋出訊息，警告別干涉台灣問題。」

韓媒《News1》則是點出，距離上一次的國共會談已經是10年前，2015年當時還是台灣執政黨的國民黨時任黨主席朱立倫曾與習近平進行會談，然而2016年蔡英文當選中華民國總統，接棒國民黨黨主席的洪秀柱會晤習近平後，國共兩黨至今便再未舉行正式會談。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽光男當兵智力退化到2歲亡　母悲告別：謝謝來當我兒子
快訊／特斯拉新Model Y　台灣撞擊測試曝
幸福家總經理3度鞠躬道歉　切割蔣男「雙方是承攬契約關係」
快訊／蔣男發道歉聲明　請不要騷擾我無辜的家人
瑤瑤分手韓國男友真相！　「買房講好平分房貸」事後卻反悔
金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機
縣長參選人出車禍　未禮讓直行車與女騎士碰撞
幸福家終止合約「永不錄用」：會勸他出面道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

馬辦風暴後首露面！遭邱毅轟利用馬英九「失智」　金溥聰要告了

習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

點名4個月兵訓練不足　顧立雄：國軍需多點時間才能達後備即戰力

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

總統府：美方也關注台灣內部發展　我們會密切注意「鄭習會」進行

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

馬辦風暴後首露面！遭邱毅轟利用馬英九「失智」　金溥聰要告了

習近平邀鄭麗文訪中　綠批藍成統戰棋子：KMT就是Kill Me in Taiwan

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

搶在川習會之前！韓媒報台「親中」黨魁鄭麗文訪中：消除國際擔憂

痛批徐國勇加劇對立、挺霸凌網紅　民眾黨：民主恥辱終將被民意教訓

點名4個月兵訓練不足　顧立雄：國軍需多點時間才能達後備即戰力

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

總統府：美方也關注台灣內部發展　我們會密切注意「鄭習會」進行

愛爾麗跨足生髮領域「全台首間生髮診所」3/28正式開幕　韓方品牌總經理鄭孝俊現身剪綵儀式

林源朗4／11告別式　姪孫議員緬懷：「無私利他」是老縣長一生寫照

最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

大阪親子遊懶人包！精選14處景點與一日遊玩法　帆船下午茶必體驗

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

快訊／高雄大寮小貨車失控撞斷電桿！駕駛昏迷送醫

快訊／今年首發高溫警示　台南亮黃燈「上看36度」

全家「23元燕麥飯」新品登場　萊爾富新推「動福鮮乳」限時優惠

川普空軍一號準備起飛！民航機闖禁飛區　美軍F-16緊急升空攔截

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

政治熱門新聞

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

空軍AI大翻車！　4400萬設備淪擺設

快訊／4月訪陸　鄭麗文：全世界都奉行一中政策

快訊／鄭習會來了　習近平邀鄭麗文赴陸訪問

列惡行控「職場霸凌最高等」是俞大㵢　他喊話林佳龍別保吳釗燮人馬

空軍AI大出包　群組炸鍋狂罵

《陽光女子合唱團》惹議　文化部要求說明

8萬小草上凱道？　四叉貓分析實際數字：是個「乘十」的政黨

粉專抓包「民眾黨329上凱道」直播灌水！　10分鐘暴增5萬人

美參院跨黨派訪團今凌晨抵台　美同意82套海馬士首期款展延

LIVE／「鄭習會」敲定4月7日登場！　鄭麗文1100召開中外記者會

國防部協商成功　美方同意展延82套海馬士首期款

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

陳定南之子陳仁杰罕見表態！　力挺林國漳選宜蘭縣長

更多熱門

相關新聞

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

綠委酸：鄭麗文歡天喜地跪到中國接旨　擋國防預算換「見主子」門票

中共中央和總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文在4月7日至12日出訪中國。在此同時，總統賴清德則於今（30日）上午接見美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）跨黨派訪台團。對此，綠委林宜瑾大酸，國民黨削平膝蓋跪著到中國接旨不是第一次，但在全國主流民意高度關注且支持國防發展的狀態下，逆風大動作擋下國防預算換取晉見門票，並囂張炫耀自己讓中國主子龍心大悅，卻是國民黨奴才性格的全新彰顯。

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

藍營花縣長參選人游淑貞車禍　疑未禮讓直行車與女騎士碰撞

藍營花縣長參選人游淑貞車禍　疑未禮讓直行車與女騎士碰撞

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

總統府：我們會密切注意「鄭習會」進行

總統府：我們會密切注意「鄭習會」進行

關鍵字：

日韓要聞鄭麗文國民黨訪中北京習近平韓媒

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面