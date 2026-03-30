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參加民眾黨329！謝龍介「馬上閃人」被酸　他揭原因：奔回台南

▲▼民眾黨「 戰！329上凱道討公道」-謝龍介。（圖／記者周宸亘攝） 

▲謝龍介聲援柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，發出全國動員令，號召支持者「上凱道、討公道」。國民黨台南市長參選人謝龍介被發現他致詞完就提前離開，並沒有待到最後，事後他也發文解釋原因，他是因為要去幫「台南之光統一7-ELEVEn獅隊加油」。

謝龍介曝提前離開原因

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謝龍介在臉書上發文表示，他昨日的行程，本來就是「出席咱台南亞太棒球場的開幕戰，為咱台南之光統一7-ELEVEn獅隊加油」。所以他並不是見苗頭不對，就快閃先跑，他反而是「擠出時間，非來不可，然後跳上高鐵，奔回台南！」

謝龍介說，在329青年節這天，他特地到凱道為柯文哲加油打氣，很開心在現場看到這麼多關心台灣前途、關心阿北、關心台灣是非公義、民主發展的好朋友，台灣的民主是由2000多萬國人、民主前輩們不斷付出代價換來的，「民主如果沒辦法在法治的基礎發展下去，這個民主就是不正常、被扭曲的」。

謝龍介為阿北加油：應該站出來

謝龍介強調，「當這個不公不義的政府，使用司法當作工具，殘害和它意見不一樣的人，就是對台灣民主最大的傷害。這個時候，就是人民應該站出來的時候！」他說，大家之所以要走上街頭，是因為有人把司法當工具，蹧蹋台灣司法，用司法追殺在野黨、不同黨派的人。

謝龍介說，「我上凱道挺阿北，有不少議員覺得會被貼上標籤，對年底選舉沒幫助！」但他認為，不要凡事都只考慮到選舉，他走上街頭，除了聲援柯文哲、給民眾黨支持，也是為了維護國民黨、民眾黨堅守的民主及司法價值，「這時候，我們更要為阿北加油！用我們團結的心、堅定的意志，把這個被扭曲的司法給找回來！」

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