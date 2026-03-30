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大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉縣首屆大林關公觀光文化節4/4登場：真人藝閣撒烏魚子、馬卡，千份農產豪氣送！ 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮即將迎來一場宗教與文化交織的年度盛事！首屆「2026 大林關公觀光文化節」將於4月4日清明連假首日正式登場。由大林聖賢宮主辦，今年以「神助攻．藝起農好運」為核心主題，將傳承百年的閩南「洪瀨天香」迎火把儀式結合在地青農市集，打造一場兼具視覺震撼、味蕾饗宴與深度信仰美學的文化慶典。

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣農會贊助首屆大林關公觀光文化節百盒馬卡市價近20萬！ （圖／記者翁伊森攝）

大林聖賢宮創辦人徐双惠指出，聖賢宮關聖帝君諭旨尋根祖廟，從山西、洛陽、當陽、東山至閩南，迎請具有深厚歷史底蘊的「洪瀨天香」。活動當日下午3點，關聖帝君將正式起駕，沿大民北路巡狩大林主要街道，途經朝傳宮、土地公廟、郵局及大林火車站，並預計於晚間9點返抵聖賢宮。

遶境沿途不僅能看見華麗的「真人藝閣」重現歷史經典故事，主辦單位更貼心準備了300個口哨鳥及300顆奶嘴糖果發送給夾道的信眾，讓傳統信仰與民眾零距離接觸。

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣農會農會總幹事黃貞瑜、徐双惠歡迎大家來參加首屆大林關公觀光文化節 （圖／記者翁伊森攝）

為了帶動大林觀光能量，本次活動特別規劃「六大亮點」。遶境期間將驚喜發送嘉義布袋名產「一口烏魚子」；此外，由帝君義子林宗銘贊助，豪氣提供 1,200 份包含高麗菜、洋蔥、紅白蘿蔔的「蔬菜禮包」，民眾可於傍晚18:30起至大林國小育英堂前憑券兌換，展現大林人挺在地農業的熱情。

除了莊嚴的宗教儀式，當晚由「無雙餐車俱樂部」策劃的美食特區更是吸睛。現場集結了職人燒烤、手工披薩、烘焙甜點等 30 攤人氣餐車，19:30 起更有熱鬧的舞台車表演，為祭典注入年輕活力的氛圍。

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜及多位地方民意代表也將親臨見證。縣農會指出，透過宗教力量與青農市集的深度結合，不僅能讓遊客看見嘉義物產之美，更能實質帶動觀光人潮。邀請全台民眾在清明連假「藝」一起來大林，共襄盛舉這場百年一遇的文化饗宴。

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼傳承百年「洪瀨天香」震撼大林！2026 關公觀光文化節清明連假盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

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