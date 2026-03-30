受困波斯灣1個月！4日本船員「率先脫困下船」　還有20人45船

▲伊朗實質性封鎖荷莫茲海峽，導致許多船隻受困波斯灣。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中東情勢急遽惡化，導致全球能源命脈「荷莫茲海峽」陷入實質封鎖狀態，引發全球海運界劇烈動盪。日本共有45艘與日本相關的船舶被迫留置在波斯灣海域無法動彈，不過國土交通大臣金子恭之表示，受困的24名日籍船員中，已有4人30日凌晨成功下船脫困。

根據《日本新聞網》報導，受到中東戰火持續延燒影響，荷莫茲海峽遭伊朗實質封鎖，這讓原本在波斯灣內作業的45艘日系相關船舶瞬間變成「籠中鳥」，被迫原地留置。

日本國土交通大臣金子恭之30日在眾議院預算委員會上透露，原先報告在該海域受困的日籍船員共有24人，不過根據同日凌晨收到的報告，已經有4名日籍船員順利下船，而這也是自海峽封鎖以來，首度有日籍船員成功離開留置船舶。目前受困於波斯灣的日籍人員數減少至20人。

針對這4名率先脫困的船員現況，日本官房長官木原稔30日上午的記者會上表示，目前這4人的身體健康狀態「沒有問題」。

金子恭之強調，國土交通省目前的最高原則是「確保船員與船舶的安全」，並將徹底執行情報蒐集工作。他表示，政府會持續向被留置在波斯灣的船員家屬提供最即時、詳盡的資訊。