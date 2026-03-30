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診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝！沒道歉沒懲處惹眾怒

▲苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，除夕在自己開業的診所對女員工伸出鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，除夕在自己開業的診所對女員工伸出鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，今年農曆除夕涉嫌在自己開業的診所櫃檯，不顧女員工極力抗拒，不斷對女員工伸出鹹豬手、熊抱，被害女身心受創離職後報案，警方已依強制猥褻罪嫌移送檢方偵辦中。不過，今（30）日有匿名網友PO出監視器畫面，聲討邱嫌至今未道歉，更不滿院方尚未有任何懲處。

網友貼文指出，頭份市某醫院邱姓副院長，今年除夕（2月16日）下午，在其所經營的診所趁下班前，不顧女員工不斷拒絕反抗，強行摟抱、強伸鹹豬手，涉犯強制猥褻、職權性騷，可惡行徑都被監視器拍下。

▲苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，除夕在自己開業的診所對女員工伸出鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者楊永盛翻攝）

網友指控，事發後被害人身心受到嚴重衝擊，雖已向頭份警分局報案並提出離職，但案發至今已超過1個月，加害人卻連一句道歉都沒有，醫院也完全未對邱副院長的行為有任何懲處，公道何在？

根據網友貼出的監視器畫面，邱姓副院長利用送紅包機會，貼身靠近在櫃檯內的女員工，輕撫頭髮和腰際，女員工拚命閃躲到櫃檯角落，邱仍步步緊逼，熊抱、甚至意圖親吻，最終女員工奮力推開邱嫌。

▲苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，除夕在自己開業的診所對女員工伸出鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方指出，受理被害人報案後，蒐集相關證據和傳喚邱姓嫌犯到案，偵訊後已在3月6日依強制猥褻罪嫌移送地檢署偵辦中。影片曝光後，網友聲討：「性騷擾零容忍啊！很明顯女方就是在躲、推，男方還在那邊笑嘻嘻的，看了就噁心。」

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