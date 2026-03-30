奧萬大首推鳥類繫放與動物救傷研習　即起開放報名早鳥有優惠

▲使用腳環標記捕獲的鳥隻。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為深化生態研究實務並強化野生動物保育意識，奧萬大自然教育中心於今年春季首度移師彰化縣二水生態保育站，開設「鳥類繫放實作」與「野生動物救傷」兩大專業領域課程，透過科研調查的嚴謹實作與傷病動物的守護紀實，帶領學員跨越課本、親身走進生態研究與保育現場，體驗相關實務工作的最前線。

奧萬大自然教育中心表示，鳥類是環境健康的指標，而「繫放調查」則是科學家追蹤鳥類遷徙與族群結構的重要窗口，二水生態保育站位處重要生態廊道，具備豐富多樣的棲地條件；4月11日首度推出的「鳥類繫放實作研習班」特別邀請「八色鳥咖啡」負責人陳嘉宏及「臺中市野生動物保育學會」專業團隊指導。

▲▼落巢的領角鴞和黑翅鳶。

學員將從室內課的調查倫理與科學目的出發，隨後走入戶外實地體驗，從霧網架設的技巧、鳥種辨識，到細膩的繫放流程操作，在確保生物福祉的前提下親手參與，除傳承技術，更深刻實踐對生命尊重與自然研究精神。

▲鳥網架設實作與流程介紹。

另隨人類活動與自然環境的交疊加劇，野生動物救傷成為當代保育不可或缺的一環；奧萬大表示，5月22日接力登場的「野生動物救傷研習班」，將由臺中市野生動物保育學會的研究人員領軍，深入解析都會與淺山地區常見的救傷原因、通報流程及醫療評估，帶領大眾理性面對動物衝突事件。

▲經檢查無大礙後，成功重返家園的穿山甲。

學員將現場觀摩救傷動物的照護環境與野放前的訓練實務，了解如何從「民眾端」正確處置受傷個體，傳遞專業知識並進行關於生命教育的深度對話，也建立正確的應對態度以編織更緊密的生態防護網。

林業及自然保育署南投分署分署長李志珉表示，奧萬大自然教育中心此次跨足至二水保育站，希望連結不同的棲地資源與專業研究，透過理論與實作並進，讓教職人員及一般大眾能建立第一手的觀察經驗，並將科學調查與生命保育的種子帶回社區與校園、轉化為守護自然的力量。

「鳥類繫放實作研習班（https://reurl.cc/xKY75e）」與「野生動物救傷研習班（https://reurl.cc/5b71jn）」即日起陸續開放報名，每梯次24人，提早報名可享早鳥優惠價。