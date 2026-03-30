冬天赴日必吃草莓！在地人揭「挑草莓1招」好吃10倍：看外觀就知

▲選擇素包裝比較好吃。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

冬天到日本旅遊，一定會買草莓好好品嘗，1月至3月是草莓風味最佳的時段，甜度更高、香氣更明顯，旅遊粉專「凱的食尚日記」就分享，在地人挑選草莓，都不會買有熊本熊圖案的包裝，「包裝越素的越好吃」。貼文一出，網友表示，「我也不買有圖案的包裝，反而素面透明包裝比較甜」。

包裝越素越好吃



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旅遊部落客「凱的食尚日記」，聽住在熊本的朋友透露，當地人在挑選草莓時，不會選印有熊本熊圖案的草莓，反而是選外包裝看起來比較簡單、設計樸素的草莓，「包裝越素的越好吃」。事後，他買了一盒透明包裝的草莓，吃一口後大讚，「傳說中比較素的包裝，不誇張，吃一顆真的好吃10倍」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「都很好吃啦！吃好吃滿比台灣便宜太多了」、「聞起來香、吃起來爽口，果肉甜又帶一絲絲酸回甘，回味無窮」、「這是真的，日本草莓產銷第一名不是熊本」。還有老饕推驗，「栃木的最好吃」、「吃過一輪後，栃木縣產的最好吃」。

▲草莓。（圖／Unsplash）



草莓能改善胰島素阻抗



吃草莓好處多多，減重醫師蕭捷健分享，《Nutrients》研究顯示，每天兩份草莓，可以讓空腹胰島素降低40%，直接從15.2掉到9.1，發炎指數改善26%。蕭捷健表示，草莓進入身體後，是進去當消防隊的，是血管裡的葉問，一個打十個發炎因子。

「我知道，你們心裡還在糾結，『醫師，草莓農藥很多耶！』」，蕭捷健表示，只要用流動的水洗10到15分鐘，重點是「吃之前再摘蒂頭」，不然農藥會從小孔鑽進去。