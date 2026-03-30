企業挺消防！　安平產業園區協進會慰問南消七大隊

▲安平產業園區廠商協進會前往台南市消防局第七大隊慰問，致贈後勤物資力挺消防人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市東區、南區近年商業發展蓬勃、人口密集，公共安全維護責任也隨之加重，為感謝第一線消防人員長期辛勞付出，台南市安平產業園區廠商協進會理事長莊士賢，特地率員前往台南市消防局第七救災救護大隊表達慰問之意，並致贈後勤物資，為打火弟兄加油打氣，展現企業與消防攜手守護城市安全的力量。

莊士賢表示，協進會長期深耕地方，積極投入公益與社會服務，與消防人員同樣肩負「安全守護者」的重要角色。此次特別前往第七大隊慰勞同仁，除表達敬意外，也希望透過實際行動支持消防體系，感謝他們無私守護民眾生命財產安全。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，感謝安平產業園區廠商協進會長期以來的支持與關懷，對於消防人員福利與後勤資源總是不遺餘力提供協助，成為消防體系堅強後盾，也激勵同仁持續投入救災救護工作。

消防局長楊宗林也表示，協進會成員百忙之中仍不忘關懷消防弟兄，充分展現「企業家相挺」的精神，不僅為第一線人員帶來實質幫助，更是對消防工作的高度肯定與支持，期盼未來持續攜手合作，共同守護市民安全。

此次慰問行動不僅展現企業回饋社會的責任，也讓消防人員在繁重勤務中感受到來自民間的溫暖支持，為城市安全注入更多正向能量。