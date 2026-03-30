不同調？盧秀燕拋軍購最少8千億　鄭麗文：若調整由黨團自主處理

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

剛結束訪美行的台中市長盧秀燕首度表態，軍購預算應通過8000億元到1兆元之間並強調，除立院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元軍購「不必等發價書」應趕快通過，明顯與國民黨主席鄭麗文主張「3800億+N」大不同。對此鄭麗文今（30日）受訪表示，國民黨絕非只支持3800億，未來若有正式完整資訊，黨團也會立刻審查對美軍購，她尊重黨團自主，若有必要調整，都會由立法院黨團全權處理。

對於與盧秀燕主張軍購金額天差地遠，鄭麗文說，自己跟盧市長姐妹情，兩人溝通從來都沒有問題，盧秀燕在去美國訪問之前，也特別到中央黨部來看她，全方面的跟大家關心的議題進行了溝通，包括軍購在內。

鄭麗文說，感謝盧市長非常辛苦到美國訪問，跟美國清楚地表達說明了本黨的立場，黨團的立場也很清楚跟大家報告，因為國民黨是在野黨，照理講軍購涉及了對外，尤其是跟美方共同所達成的具體的結論跟協議，應該是國防部要負起說明跟報告的責任，將案子送到立法院來審查，但是到目前為止，看到的是語焉不詳，到底除了一個大的框架跟數字之外，內容究竟是什麼？

鄭麗文表示，身為在野黨卻等不到國防部的說明報告，只能依據美方正式公布併且有發價書的有限資訊進行審查，這個「N」就代表不可知、不得知的部分。代表國民黨不是只支持3800億而已，未來還有正式完整的資訊，也會立刻地來審查對美軍購。

鄭麗文強調，國民黨絕非只支持3800億，未來若有正式完整資訊，黨團也會立刻審查對美軍購。她指出，國民黨已有非常完整的版本與論述，黨團大會也正式決定黨版內容，自己尊重黨團自主，相信未來朝野攻防或條例通過，若有必要調整，都會由立法院黨團全權處理。