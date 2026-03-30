華航行李追蹤服務擴及安卓用戶　即起攜手Google導入Find Hub

▲華航攜手Google推出Find Hub行李定位功能。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空去年起與Apple合作推出AirTag行李追蹤應用服務（Apple AirTag Luggage Tracking Application），今宣布再攜手Google推出Find Hub行李定位功能，將服務擴及Android裝置用戶。

華航去年4月起推出Apple AirTag行李追蹤應用功能，旅客能透過網站或至服務櫃檯與航空公司共享，提供查找線索，有助於加速找到遺失或延誤的行李。

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華航今表示，即日起攜手Google擴大服務範圍至Android用戶，旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可掌握行李位置，旅客於Find Hub應用程式中生成安全、私密的連結，便可與航空公司共享行李資訊，加速查找流程。

華航指出，透過Find Hub「分享物品位置」功能，提供更隱私且安全地行李追蹤方式，讓旅客在行程中即時掌握行李資訊，並在需要時與航空公司分享位置。另為嚴格守護旅客個資，系統設有智慧防護機制，當行李歸還旅客後，分享連結會自動停用，並於7天後到期。

另外，長榮航空近日也宣布，於自營貴賓室，包含桃園機場、高雄小港機場及曼谷蘇凡納布機場貴賓室推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，透過數位化工具整合資訊於單一平台，包括推播個人航班訊息、前往登機門步行時間等。

長榮航空指出，「EVA iLOUNGE」數位服務平台將主動推播個人化航班訊息與登機門異動提醒，旅客也可查詢前往登機門的路線及步行時間；並提供貴賓室設施及餐點介紹與空間配置圖，其中，桃園機場The Garden貴賓室也提供數位點餐服務。