7-11新推小熊維尼43款周邊！限量迷你相機、籤紙扭蛋機快閃購

▲7-ELEVEN推出第2波「小熊維尼」周邊快閃購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迪士尼小熊維尼滿100周年，如今7-ELEVEN將於4月1日起推出第2波「小熊維尼100周年百變特輯」快閃購，43款獨家周邊，因應春夏出遊與用品換季潮，此外還順應潮流開發「限量迷你復古相機」、「限量籤紙扭蛋機存錢筒」等，增添生活樂趣。

▲6款維尼「限量表情造型陶瓷盤」，有笑臉、驚訝、皺眉、閃亮、好睏、焦慮6種表情。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全店精品活動自4月1日起推出第2波「小熊維尼100周年百變特輯」，因應春天換季潮，推出外出、寢具、餐廚、3C、收藏等5大療癒單品，首推6款維尼「限量表情造型陶瓷盤」，有笑臉、驚訝、皺眉、閃亮、好睏、焦慮6種表情，當筆加價購149元。

▲「限量籤紙扭蛋機存錢筒」有多款籤語小驚喜。（圖／業者提供）

此次也因應潮流趨勢，開發包含「限量籤紙扭蛋機存錢筒」，有多款籤語小驚喜，拿來與好友同事一起扭出樂趣，為日常增添可玩互動感，同時投幣即可儲蓄，把零錢化為每日好運進帳，價格為699元。

▲7-ELEVEN推出小熊維尼周邊快閃購，包括路燈造型手機座、行動電源、迷你復古相機等。（圖／業者提供）

「限量俄羅斯娃娃套組」共有5個小熊維尼經典角色，一次蒐集，價格為499元；「限量路燈造型手機座」不僅是桌上最萌擺飾，可3段亮度調節，打造舒適氛圍，價格為499元。

3C控推薦「限量SSB八合一固態行動電源」，超萌經典小熊維尼卡樹洞場景，手機、手錶，自帶Type-C與Lightning雙介面接頭，可支援5種設備同時充電，搭配準固態鋰電池使用更安心，價格為1699元。

還有Y2K迷最夯的「限量迷你復古相機」，大頭造型的小熊維尼，搭配迷你復古相機，隨手拍攝記錄生活，捕捉時刻精彩，[可能資訊不足]（未提供價格）。

▲居家用品也相當多元。（圖／業者提供）

居家用品系列則是推出限量「多功能抱抱布偶毯」（699元）、「限量石墨烯被」（999元）、「限量床包三件組」（699元）、「限量摺疊收納櫃」（699元）、「限量彈蓋垃圾桶」（599元）等，整套蒐集療癒可愛的小熊維尼睡衣造型，藍紫色造型不搶眼，妝點臥室剛剛好；另有「限量多功能後背包」799元。

廚房用品也可以準備整套鍋具，推薦「限量陶瓷電子鍋」999元、「限量陶瓷碗四入組」499元、「限量MEYER陶瓷不沾平底鍋28cm」1299元、「限量MEYER陶瓷不沾含蓋單柄湯鍋18cm」1199元、「限量MEYER陶瓷不沾雙耳湯鍋24cm」1799元等黃色系家電，租屋使用或是居家廚房料理，都能成為可愛的得力助手。

▲7-11全店「小熊維尼100周年百變特輯」快閃購，將於4月1日起開跑。（圖／業者提供）

7-11全店「小熊維尼100周年百變特輯」快閃購，將於4月1日凌晨12點起至4月12日，會員消費不限金額，報會員手機可直接預購。此外還有「限量表情造型陶瓷盤」當筆加價購，只要會員於門市消費、繳費或寄/取件，即可加購。

★全聯

全聯即日起至4月23日推出「兒童節玩具大賞」福利點預購活動，主打免運宅配到家（離島不配送），集結多款人氣IP聯名、兒童玩具。

像是「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，其中太陽能「聲光收銀機」可讓小朋友學習結帳、數字運算，只要10福利點加價580元，相當於市價45折，限量450件。

▲全聯推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具。（圖／業者提供）

「益智筆電玩具組」磁吸式設計可以學習字母、數字，10福利點加價720元，限量500件。「小醫生木製護理玩具包組」10福利點加價720元，限量300件，玩具都印有「湯姆貓與傑利鼠」可愛肖像。

▲三麗鷗系列「Otamaton樂器」限量預購。（圖／業者提供）

三麗鷗系列則推出「Otamaton樂器」，包含美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、凱蒂貓等角色，內建11首樂曲，可彈奏也可作為吊飾，10福利點加價730元，限量500件。

其他玩具方面，騎乘玩具「BOUNCY PALS獅子」主打可拆洗設計，10福利點加價1,090元，約56折，限量100件；「teamson彩色窗戶軌道磁力片166片組」適合親子共玩，10福利點加價750元，限量600件。

▲全聯推出「兒童節玩具大賞」。（圖／業者提供）

此外還推出多款兒童3C商品，包括「iClever BTH21炫光無線兒童耳機」，具74／85分貝音量限制、重量僅159克，並附造型貼紙，10福利點加價999元，兩色各限量150件。「Disney系列兒童數位相機」，支援1080P錄影並附腳架，米奇、米妮款式各限量100件，10福利點加價1,000元即可入手。