台中90歲翁跌落農田「頭手倒插泥濘」　警民路過急跳下搶救　

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區1名高齡90歲的劉姓老翁，昨天（29日）傍晚騎腳踏車外出時不慎跌落路旁農田，整個人從頭部倒插泥地，因年事已高，無法自行脫困，泥水讓他呼吸困難，情況一度危及，幸好此時有一對夫妻剛好開車經過，又被巡邏員警及時發現，民警合力將劉翁救出，緊急送醫治療，成功挽救寶貴性命。

▲劉翁（中）不慎掉落農田，頭部倒插泥地，警民合作將他救出。（圖／記者白珈陽翻攝）



清水警分局表示，員警伍柏烜昨天傍晚5時許執行巡邏勤務，行經三美路一處農田時，發現劉翁在農田裡疑似受困，靠近一看發現劉翁竟頭部及雙手都插入泥水之中，無法自行起身，隨時有窒息危險。

伍員與一對恰巧經過的夫妻，立即跳入農田，合力將劉翁救出，在搶救過程中，員警聽見劉呼吸伴隨肺部水聲，研判可能已吸入泥水，立即通報119到場，同時聯繫當地里長協助通知家屬；救護人員現場確認生命跡象後，緊急將劉送往醫院救治，目前情況穩定。

▲▼劉翁不慎掉落田中，情況一度危及，幸有巡邏員警以及熱心民眾恰巧經過，成功挽救性命。（圖／記者白珈陽翻攝）



此外，台中市北區錦南街昨天晚間9時許，也發生1名57歲陳姓婦人不明情況跪在路中，員警獲報到場時發現陳婦有頭暈、身體不適情形，將她送往醫院治療。

警方提醒，年長者外出活動應特別注意自身安全，騎乘腳踏車或行經農田、狹窄道路時務必減速慢行；若在路上發現有人身體不適或疑似需要協助時，可立即撥打110或119通報，讓警消人員即時提供協助；若自身身體突感不適，也應儘量移至安全處休息並尋求協助，以確保自身及用路人安全。