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川普擬派兵深入伊朗「奪450kg濃縮鈾」！　專家：戰爭拖更久

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普傳出正考慮強行奪取伊朗高濃縮鈾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普據報正評估一項高風險軍事計畫，準備派遣部隊深入伊朗境內，強行奪取德黑蘭手中近1000磅（約454公斤）的高濃縮鈾。《華爾街日報》29日分析，這項行動複雜程度與危險性極高，美軍可能須在伊朗領土停留數日甚至長達一周，遠超出白宮原先設定的4至6周戰事時程。

川普尚未拍板　白宮：給予最大選擇彈性

官員透露，川普尚未做出最終決定，目前仍在權衡此行動對美軍人員構成的風險。但他對這項計畫持開放態度，視其為徹底阻止伊朗發展核武的關鍵手段。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則回應，「五角大廈的任務就是做好各項準備，給予三軍統帥最大的選擇彈性，但這不代表總統已經拍板定案。」

知情人士指出，川普已指示幕僚，要求透過外交途徑對伊朗施壓，將交出核材料列為結束戰爭的必要條件。他在私下談話中多次強調，伊朗絕不能保有這些物質，若德黑蘭拒絕在談判桌上讓步，不排除動用武力強行取得。目前巴基斯坦、土耳其與埃及正居中斡旋，但華府與德黑蘭仍未展開直接對話。

國防部長：五角大廈有多種方案

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，「我們有很多選項」，美方當然希望伊朗主動交出這些材料，「我不會告訴全世界我們想做什麼」，但五角大廈當然已備妥各種方案。

評估指出，去年6月美國與以色列對伊朗發動空襲前，伊朗握有逾400公斤濃度達60%的高濃縮鈾，另有將近200公斤濃度20%的可裂變材料，後者能迅速轉化為濃度90%的武器級鈾。

▲▼伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

▲ 伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

核材料存放地下設施　提取難度高

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）認為，這些鈾主要存放於伊斯法罕核設施的地下通道，以及納坦茲的儲存地點。

退役將領沃特爾（Joseph Votel）直言，「這並非能夠速戰速決的任務」，美軍部隊必須在飛行途中應對伊朗的防空飛彈與無人機威脅，降落後作戰人員須先確保周邊安全，掩護工程團隊在瓦礫中搜索並排除地雷陷阱，實際提取作業則需由具備戰區處理放射性物質專業能力的特種部隊執行。

需40至50個鋼瓶運送　任務耗時數天至一周

哥倫比亞大學資深學者涅弗（Richard Nephew）分析，這批鈾料估計裝在40至50個特製鋼瓶內，運送時還須放入防護運輸容器，光是陸運就需要好幾輛卡車。若現場缺乏可用機場，甚至得臨時搭建起降設施，整個任務預估耗時數天到一周不等。且專家警告，任何武力奪取行動都可能引發伊朗強烈報復，使衝突規模擴大。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻勢以來，已造成逾1340人喪生，包括伊朗最高領袖哈米尼。伊朗隨後以無人機與飛彈反擊，目標涵蓋以色列、約旦、伊拉克及波斯灣地區的美軍基地，導致人員傷亡與設施受損，全球市場與航空運輸也受到波及。

五角大廈已在區域內部署相關資產，並考慮增派快速反應海軍陸戰隊與空降部隊作為應變準備。

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