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清明連假新玩法！海線優質不動產邀競標　花東觀光順道帶回家

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

這個清明連假，讓身心靈在太平洋海岸充電，更讓荷包在法拍會場「有感增值」！法務部行政執行署花蓮分署瞄準連假觀光熱潮，特別準備多項物美價廉的好物件，將於4月7日星期二盛大舉行「123全國聯合拍賣會」。

本次拍賣會商品豐富多元，不動產部分包含：花蓮縣秀林鄉、壽豐鄉、光復鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉、臺東縣成功鎮、池上鄉、東河鄉、海端鄉、延平鄉、卑南鄉、臺東市、太麻里鄉、大武鄉等地多筆優質不動產，可說是囊括整個花東海岸線；動產部分則有熱門高級房車、重型機車、韓系服飾、洗髮乳等實用商品。誠摯邀請民眾在春暖花開之際到花東旅遊，順道為自己帶回一份連假大禮。

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲東河鄉高原段土地面積達持分全部，鄰近金樽咖啡景觀帶，適合耕種，底價僅128萬元，詢問度極高。

不動產統一於下午3時整開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。本次拍賣最受關注的物件，係位於百東縣成功鎮南都歷段與東河鄉高原段兩筆土地。其中成功鎮南都歷段原住民保留地，面積達1,961.2平方公尺，持分全部，緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，距離成功鎮車程僅10餘分鐘，兼具交通便利與慢活美景，本次為第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元；至於東河鄉高原段土地面積達1,323平方公尺，持分全部，鄰近金樽咖啡景觀帶，該地土壤肥沃、水源充足、適合耕種，底價僅128萬元，詢問度極高。

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼陽信商銀與合眾建經公司股票，均是資產配置的理想選擇。

花連分署特別製作無人機空拍影片（https://gov.tw/xnt），民眾可瀏覽土地現況與周遭環境，同時欣賞花東壯闊山海美景。

動產部分，本次最首矚目，也是首度亮相的國內熱銷車款Toyota Camry，2013年出廠，排氣量2,494CC，拍賣地點位於台東縣稅務局（台東市中興路2段729號後方停車場），有興趣的民眾請於當日上午9時整到場登記賞車，預計於9時30分開始競標。

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

此外，在花蓮分署（花蓮市府前路612號）不動產開標結束後，將進行實體股票拍賣，本次釋出陽信商銀與合眾建經公司股票，均是資產配置的理想選擇。

▲成功鎮南都歷段原住民保留地緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶，兼具交通便利與慢活美景，第二次拍賣，底價下殺至新台幣380萬元。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲拍賣熱銷車款Toyota Camry，2013年出廠，排氣量2,494CC，首度亮相。

花蓮分署表示，每個月第一個星期二為固定全國聯合拍賣日，歡迎各界踴躍參與，共同投入資產的累積。

其他更多的法拍物件，以及詳細拍賣條件與資訊，請參閱行政執行署拍賣公告查詢系統所公告之訊息（https://gov.tw/3eF）。
 

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