最新滿意度破83%！接掌行政院長呼聲高　陳其邁喊「做好做滿」

▲陳其邁被問83%高民調，重申會做好做滿。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁任期進入倒數，根據最新民調顯示，高雄市民滿意度更達83%，不過，外界對於他卸任後接掌行政院長呼聲高。對此，陳其邁今被問及高民調重申，「做好、做滿、不懈怠，努力把工作做好，這個是他在當選連任的時候對市民的承諾，一定會努力的把市府各項工作全力落實。」

根據中華亞太交流菁英交流協會最新完成的高雄民調顯示，高雄市民對陳其邁市長滿意度是83%。本次民調詢問對於市長率隊產業出訪，舉辦第三年的冬日遊樂園，及近期爆紅的果嶺公園等議題，市民都給予高度評價。有84%支持下一任市長續辦冬日遊樂園，更有86%支持市長任期要做好做滿。

▲陳其邁率團訪美並與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」地位。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於83%的高民調，陳其邁今日回應，做好、做滿、不懈怠，努力的把工作做好，這個是他在當選連任的時候對市民的承諾，一定會努力的把市府的各項工作全力落實。

另外，在最後任期的目標，陳其邁說，他盤點了一些工作，針對比較困難的業務，希望趕快做出政策上的決定，不然新的市長上任後，可能還要再適應或者是交接，對業務還要再熟悉。

至於工程收尾的部分，像一些運動中心等等，就希望能夠在他任期之前完成。連續性的工程，像新台17線、八涳橋的整建，涉及到跨年度的部分，工程該發包就發包，進度也要嚴格管控，尤其馬上汛期就會來，相關的準備工作都要做好。

中華亞太交流菁英交流協會秘書長王智盛表示，有鑑於高雄市民對陳其邁表現的高度肯定，下屆市長面對非常高的門檻，壓力會非常大，難怪國民黨提名市長候選人柯志恩發表政見時，數度誇讚陳其邁。

陳其邁訪美時與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」。詢問簽訂經濟交流備忘錄對高雄發展有沒有幫助，有78%的市民認為有幫助。高雄不只在「產業」愈來愈國際，「文創」也愈來愈國際。詢問魷魚遊戲、航海王在高雄舉辦對高雄知名度有沒有幫助，有84%的市民認為有幫助。

▲已連續舉辦三年的高雄冬日遊樂園，獲74%高雄市民滿意，更有84%支持續辦。（圖／記者賴文萱翻攝）