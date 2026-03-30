國防預算與鄭麗文不同調　盧秀燕：個人意見不代表全部

記者游瓊華／台中報導

國民黨內對於國防預算意見不同，台中市長盧秀燕接受媒體專訪，提出預算規模在8000億至1兆元之間，與國民黨主席鄭麗文堅持的「3800億+N」不同調；對此，盧秀燕強調，每個人意見都不一樣，雖大同小異但仍有區別。她強調，「每個人的意見不代表全部，就像我個人的意見也不代表全部。」

▲台中市長盧秀燕接受媒體專訪，提出軍購預算規模在8000億至1兆元之間，與國民黨主席鄭麗文堅持的「3800億+N」不同調。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕表示，她提出的看法是基於過去長期在國防委員會的專業背景。她認為，無論是行政院版、國民黨版或是她個人的主張，重點在於立法院與行政院之間的溝通協調。

在預算規模上，盧秀燕提出個人主張應落在8000億至1兆元之間；行政院版為1.25兆元，國民黨版則是「3800億加N」。盧秀燕指出，「這個N的學問很大」，代表預算是有增加空間的，具體數額有賴於兩院的溝通。

盧秀燕補充，雖然各版本差異看似不大，但她的主張在結構上與他方略有不同。她明確提出「潛艦縮小、無人機放大」的戰略調整。她指出，目前中央預計建造8艘潛艦，但無人機僅規劃20萬架；她主張應稍微縮減潛艦規模，並大幅增加無人機的數量，以因應現代戰爭趨勢。

除了預算分配，盧秀燕也強調，為了台灣的安全與區域和平，國家應秉持「與鄰為善」的原則；盧秀燕直言，無論是對中國大陸或是美國，過度的「反美」或「反中」都沒有必要。